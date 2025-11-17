快訊

總統賴清德宣布成立「兒家署」石崇良：從胚胎時期一直照顧到兒童時期

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
外界關心，台灣少子女化問題即如何解決？衛福部長石崇良說，解決少子女化是一個跨單位業務，不是只有在後端成立兒童及家庭支援署就可以解決。記者沈能元／攝影
外界關心，台灣少子女化問題即如何解決？衛福部長石崇良說，解決少子女化是一個跨單位業務，不是只有在後端成立兒童及家庭支援署就可以解決。記者沈能元／攝影

賴清德總統昨宣布將成立「兒少及家庭支持署」，以加強兒童醫療服務，也健全兒童身心健康發展。衛福部長石崇良說，兒家署的重要的角色是於未來推動兒童相關健康政策時的「一個統籌單位」及對口窗口，期待從胚胎時期一直照顧到兒童時期。

石崇良今參加「台灣健保30，共創永續未來」研討會前接受訪問表示，目前兒少福利、保護服務及健康醫療等，其實是分散在衛福部不同單位，目前兒少及家庭支持署業務的規畫方向，主要將福利及保護整合在一起，同時把健康促進、早期療癒、兒少發展、健康促進等進行整合。

至於，現行與健保有關醫療、疾管署預防疫苗接種等，還是會回到原來的單位，但需要的有一個專責單位作為兒童健康的總窗口。石崇良說，大家都了解兒童健康不是只需要醫療，也涉及學校、家庭等場域，甚至飲食等方面，與農業部、環境部等都有關聯，兒家署有一個重要的角色，是未來推動兒童相關健康政策的統籌單位及窗口。

外界關心，台灣少子女化問題如何解決？石崇良說，解決少子女化是一個跨單位業務，不是只有在後端成立兒童及家庭支援署就可以解決，兒家署目的是在從胚胎時期一直照顧到兒童時期，而少子女化政策是在行政且透過跨部會合作機制解決。

總統賴清德宣布成立「兒家署」石崇良：從胚胎時期一直照顧到兒童時期

賴清德總統昨宣布將成立「兒少及家庭支持署」，以加強兒童醫療服務，也健全兒童身心健康發展。衛福部長石崇良說，兒家署的重要的...

