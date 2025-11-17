快訊

共軍「黃海實彈射擊」劍指日本 蘇嘉全：日本非常憤怒

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院前院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全。記者黃婉婷／攝影
北京當局不滿日本首相高市早苗「台灣有事說」，不僅接連呼籲公民暫勿赴日旅遊、留學，大陸海警也將在黃海中部部分海域實彈射擊。立法院前院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全今說，中國此種抗議、恐嚇行為，日本各界已從緊張到習以為常，且對挑釁行為非常憤怒，未必會在國際關係上得到好處。

大陸外交部14日提醒中國公民「近期避免前往日本」後，文化和旅遊部16日也跟進，提醒大陸遊客近期避免前往日本旅遊、留學，並要已在日本的遊客、留學生「密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。

對此，蘇嘉全今天出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」前受訪，中國對每件涉及台灣的事情都會抗議，包括抗議我外交部長林佳龍赴日、駐日前大使謝長廷獲日本天皇獎章。

蘇嘉全指出，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係來講那是一種霸權行為，所以日本政界對中國抗議也有麻痺的感覺，因為「無所不抗議」，到最後抗議都會無效。

此外，共軍將於17日至19日全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊，被解讀為北京不滿日本首相高市早苗「台灣有事」說的反制行動。蘇嘉全說，中國軍機也圍著台灣繞，並常常試射飛彈，這種實彈射擊，也是恐嚇國際、日本及台灣的手段。

蘇嘉全說，一開始日本各界都會非常緊張，但到現在，就像抗議一樣都習以為常，他觀察，日本各界對中國挑釁行為都非常憤怒，對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。

至於台日間是否會更進一步交流，蘇嘉全說，過去台灣經貿實力還未受日本各界重視，自從台積電到日本後，包括經貿、觀光等合作，並進一步共享各方面資訊，是比較全面性的合作，前不久花蓮馬太鞍溪堰塞湖阻塞，日本國土交通省還贊助台灣透過監測儀器給台灣，所以台日合作是全面性的，一直都是朝正向發展前進。

