快訊

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！ 饒慶鈴：我們做到了

政院版財劃法周四出爐 卓榮泰喊話在野：會全面迎戰

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

在野日前再度聯手三讀修正財劃法，民進黨批評法令修惡。行政院長卓榮泰今天指出，他感到訝異跟遺憾，明天財主單位將和地方做最終確認，再將院版草案送周四行政院會討論、通過：他說，提出均衡公平的財劃法才是因應之道，對於立法院在野黨團突然的動作（修法）「行政院會全面迎戰」。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。卓榮泰隨即透過臉書表達不滿，將尋求憲政救濟。

對於修法，卓榮泰今天出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」前受訪指出，他覺得非常遺憾跟訝異，他上周已在立法院備詢預告，本周行政院會正式討論財劃法再修定版本，明天國發會、財政部及主計總處等財主單位，已在上周發文邀各地方政府財主人員做最後確認。

卓榮泰續指，但立法院卻在上周提前、匆匆忙忙地通過新財劃法修正，且內容將造成更大問題，比過去公式計算錯誤問題還大，讓政府總預算無法編列，此部分政院會再做最後認定；明天跟地方政府談過之後，周四行政院將正式討論、通過財劃法版本，再送立法院審議。

他強調，希望能有更均衡、公平及縮短城鄉差距，且是全民共享財劃法，這個才是應應之道。對於立法院在野黨團突然的動作（修法），行政院會全面迎戰。

行政院 財劃法 立法院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

政院本財劃法何時出爐？卓揆：本週四通過院會

淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

蘇澳分洪道工程經費綁計畫預算 吳宗憲問卓榮泰：還有沒有良心

卓榮泰批財劃法修正是修惡 侯友宜反問：至今未看到行政院版本

相關新聞

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報引發關注，民眾黨立委黃國昌今天指出，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看...

賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他重申，中國大陸的跨境鎮壓...

卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法...

賴總統再籲韓國瑜為沈伯洋發聲 黃國昌：賴應思考能否肩負職責

有關對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國...

【重磅快評】吳釗燮噴垃圾話 挑釁「台灣有事」紅線

中國外交部發言人林劍日前在社群平台發圖卡宣稱，中國愛好和平、重信守義，「任何挑戰中國者都會頭破血流」；國安會秘書長吳釗燮...

總統賴清德宣布成立「兒家署」石崇良：從胚胎時期一直照顧到兒童時期

賴清德總統昨宣布將成立「兒少及家庭支持署」，以加強兒童醫療服務，也健全兒童身心健康發展。衛福部長石崇良說，兒家署的重要的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。