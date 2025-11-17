快訊

賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他重申，中國大陸的跨境鎮壓行為不會被國際社會接受，也一定會有民主國家聲援沈伯洋。他強調，請立法院長韓國瑜聲援沈伯洋，並非政治操作，而是基於「捍衛國會尊嚴與維護言論自由」。

賴清德指出，中國若跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，就是對中華民國主權的傷害；而沈伯洋是現任立委，中國的動作等同「直接傷害我國憲政體制」。

對於韓國瑜批評賴「自己生病、叫別人吃藥」，並以桌子四隻腳比喻台灣安全如今斷了三隻腳，賴清德回應，真正削弱台灣安全的是中國，而不是台灣內部。「中國文攻武嚇、滲透統戰、破壞兩岸和平，分化台美關係、散播疑美論，這些都是國際社會一致認知的事實。」

賴清德表示，台灣內部雖屬不同政黨，競爭難免，但面對敵外政治勢力攻擊必須團結一致，「不應替侵略者找藉口」。他強調，若今天對中國跨境鎮壓找理由開脫，「改天中國要發動侵略台灣戰爭時，就會以同樣理由作為藉口」。

賴清德再次呼籲韓國瑜，作為國會大家長，應站出來維護立法院聲譽與國會議員言論自由。「我們是同一個國家，面對敵對勢力攻擊，應該一致對外，而不是彼此指責。」

賴清德總統表示，真正削弱台灣安全的是中國，而不是台灣內部，呼籲朝野面對敵外政治勢力必須團結一致。記者張策／攝影
賴清德總統表示，真正削弱台灣安全的是中國，而不是台灣內部，呼籲朝野面對敵外政治勢力必須團結一致。記者張策／攝影

韓國瑜 賴清德 沈伯洋
