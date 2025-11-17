國家檔案館開幕 賴清德呼籲中央地方共同守護檔案
賴清德總統上午出席國家檔案館開幕典禮，致詞時表示國家檔案館致力於讓每一位前來參觀或查詢的民眾，都能輕鬆取得所需資訊，這樣的努力值得肯定。同時也要向檔案管理局的所有同仁表達感謝，他們的用心讓國家檔案保存工作更加完善。
賴清德表示國家檔案館肩負著徵集與典藏的重要任務，包括各級政府的重要檔案、民間團體與私人珍貴文書，以及海外典藏等台灣相關資料。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也反映社會變遷，構成全民共同的集體記憶。因此期盼中央與地方各機關，都能依法確實執行檔案移交與徵集的工作，期盼檔案管理局持續與校園、社團及地方場館合作，透過檔案轉化與推廣教育，不僅能培養社會大眾以證據為基礎的論述能力，也能讓更多人理解台灣在政治、經濟、產業與學術等各領域一路走來的努力足跡，進一步促進民主深化與社會發展。
