回應韓國瑜 賴總統：砍斷桌腳的是中國、不是台灣

中國宣稱立案偵查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，他今天進一步回應，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷立法院長韓國瑜那張桌子的四個腳，其實是中國，並不是台灣。

中共宣稱對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒威脅全球追捕。賴總統先前喊話韓國瑜聲援，韓國瑜則回應「自己生病，讓別人吃藥」；一張桌子有四隻腳，賴總統兼民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳打斷三隻腳。

總統賴清德今天早上出席「國家檔案館開幕典禮」，會前受訪時，被問及此事。賴總統表示，中國跨境鎮壓的暴行不為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這也是他請立法院大家長、院長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴以及維護言論自由的立場，聲援沈伯洋的原因。此舉不是消費沈伯洋，也不是利用此議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的的國會，不能夠沒有態度。

賴總統接著表示，希望韓國瑜能清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何1個人，都是對中華民國主權的傷害。

賴總統指出，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於是傷害台灣憲政體制。這幾年來，中國持續增壓，文攻武赫、國內滲透統戰；對於破壞兩岸和平穩定者，國際社會一致認為是中國，並不是台灣。

對於韓國瑜日前以桌子4隻腳比喻台灣安全，賴總統表示，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳，其實是中國，並不是台灣。

賴總統呼籲，儘管分屬於不同政黨，競爭難免，但身處同個國家，面對境外政治勢力的攻擊、打壓，應該要團結一致對外，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國要發動侵略台灣戰爭時，也會有藉口；所以他還是要請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。