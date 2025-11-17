卓榮泰：立院新修財劃法問題更大 政院會全面迎戰

快訊

中央社／ 台北17日電

立法院會14日三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，明天與地方政府談過後，20日行政院會將討論政院版財劃法；立法院通過的新修財劃法問題，比過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，行政院會全面迎戰。

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

卓榮泰今天出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前，被媒體問及對立法院三讀通過財劃法修正案的看法時指出，他覺得非常遺憾與訝異，他上週在立法院總質詢時就說過，行政院本週會正式討論財政收支劃分法再修訂的行政院版本，且國發會、財政部與主計總處，上週就發文邀請各地方政府的財政、主計人員，在明天做最後確認。

卓榮泰說，但立法院卻在上週五提前匆匆忙忙通過新再修訂的財劃法，而且將造成更大問題，「這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大」，將使政府的總預算無法編列。

卓榮泰指出，這部分政院會在今天再次認定內容，明天與地方政府談過後，20日的行政院會就會提出財劃法討論，正式通過後送立法院審議，希望能夠有一個更均衡、更公平、更縮短城鄉差距、且全體國民都能共享的財劃法，這才是因應之道。

卓榮泰說，對於立法院在野黨團突然的這個動作，行政院會全面迎戰。

行政院 立法院 財劃法
