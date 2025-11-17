淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

宜蘭蘇澳每逢颱風豪雨淹水成災，鳳凰颱風日前狂襲淹水達1、2層樓高，有名老婦不幸溺水喪生，立委吳宗憲表示，這到底是天災，還是人禍？中央說要把分洪道工程新增預算納入明年4年1000億元治水計畫，他喊話行政院長卓榮泰，淹水會等明年嗎？該工程非常急迫，要求立即動用第二預備金救命錢。

吳宗憲指出，15 年前梅姬颱風在蘇澳奪走 38 條人命，之後就有「蘇澳分洪道的工程」的出現，該工程卻延宕多年。面對蘇澳慘況，卓榮泰日前勘災時，竟不是要緊急處理，輕描淡寫回應：「新增預算納入4年1000億元『因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫』，請立法院支持明年的總預算。」

吳宗憲強調，宜蘭人只想問一句，淹水會等明年嗎？颱風會等預算編出來再來嗎？行政院長若有心救災，何須等到明年？

他提出三點呼籲：

一、蘇澳分洪道的經費，不該再拖到明年。

地方的工程已經延誤多年，每一次的拖延就是讓宜蘭人承擔不確定的風險。治水是最典型的民生安全，不該是政治操作的籌碼。今年能做、現在能做，卻說要等明年，宜蘭人的安全不該再被繼續漠視！

二、行政院應立即動用第二預備金，讓工程立即啟動。

依《預算法》第70條，第二預備金就是用來處理「政事臨時需要」，而治水工程延宕多年，關乎人民生命財產安全，正是最典型的「臨時急要」情況。經查詢，目前行政院的第二預備金還留有 60 億元餘裕，他強烈呼籲：先動用第二預備金，讓工程先走！後續不足，再由明年度的預算補上。

三、要做就要快，其餘都是藉口。

宜蘭人只是希望「不要再被淹了」，不想每逢颱風就擔心受怕，宜蘭人不是次等公民，不需要等政治人物施恩表態，行政院如果想做，本來就能立刻動用二備金處理。