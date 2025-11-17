快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

聽新聞
0:00 / 0:00

淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道工程增加21億元將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立院支持。立委吳宗憲強調，淹水會等明年嗎？院長若有心救災，何須等到明年？ 圖／吳宗憲團隊提供
行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道工程增加21億元將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立院支持。立委吳宗憲強調，淹水會等明年嗎？院長若有心救災，何須等到明年？ 圖／吳宗憲團隊提供

宜蘭蘇澳每逢颱風豪雨淹水成災，鳳凰颱風日前狂襲淹水達1、2層樓高，有名老婦不幸溺水喪生，立委吳宗憲表示，這到底是天災，還是人禍？中央說要把分洪道工程新增預算納入明年4年1000億元治水計畫，他喊話行政院長卓榮泰，淹水會等明年嗎？該工程非常急迫，要求立即動用第二預備金救命錢。

吳宗憲指出，15 年前梅姬颱風在蘇澳奪走 38 條人命，之後就有「蘇澳分洪道的工程」的出現，該工程卻延宕多年。面對蘇澳慘況，卓榮泰日前勘災時，竟不是要緊急處理，輕描淡寫回應：「新增預算納入4年1000億元『因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫』，請立法院支持明年的總預算。」

吳宗憲強調，宜蘭人只想問一句，淹水會等明年嗎？颱風會等預算編出來再來嗎？行政院長若有心救災，何須等到明年？

他提出三點呼籲：

一、蘇澳分洪道的經費，不該再拖到明年。

地方的工程已經延誤多年，每一次的拖延就是讓宜蘭人承擔不確定的風險。治水是最典型的民生安全，不該是政治操作的籌碼。今年能做、現在能做，卻說要等明年，宜蘭人的安全不該再被繼續漠視！

二、行政院應立即動用第二預備金，讓工程立即啟動。

依《預算法》第70條，第二預備金就是用來處理「政事臨時需要」，而治水工程延宕多年，關乎人民生命財產安全，正是最典型的「臨時急要」情況。經查詢，目前行政院的第二預備金還留有 60 億元餘裕，他強烈呼籲：先動用第二預備金，讓工程先走！後續不足，再由明年度的預算補上。

三、要做就要快，其餘都是藉口。

宜蘭人只是希望「不要再被淹了」，不想每逢颱風就擔心受怕，宜蘭人不是次等公民，不需要等政治人物施恩表態，行政院如果想做，本來就能立刻動用二備金處理。

錢就在那裡，卻選擇不做，宜蘭人只想知道：宜蘭的治水工程，到底還要拖多久？

立委吳宗憲要求行政院長卓榮泰，蘇澳治水工程不等再等，請中央立即啟動第二預備金，推動蘇澳溪分洪道工程，不必納入明年度預算。 圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲要求行政院長卓榮泰，蘇澳治水工程不等再等，請中央立即啟動第二預備金，推動蘇澳溪分洪道工程，不必納入明年度預算。 圖／吳宗憲團隊提供

行政院 宜蘭 鳳凰颱風
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘇澳分洪道工程經費綁計畫預算 吳宗憲問卓榮泰：還有沒有良心

卓榮泰嗆韓國瑜：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋都要沈默吞忍？

吳宗憲一個決定曾讓羅志祥失望至今 多年後他吐心聲「誤判了」

吳宗憲爆網紅謝侑芯死前一天才跟他拍MV 如今畫面全部不能用了

相關新聞

淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

宜蘭蘇澳每逢颱風豪雨淹水成災，鳳凰颱風日前狂襲淹水達1、2層樓高，有名老婦不幸溺水喪生，立委吳宗憲表示，這到底是天災，還...

「萊爾校長系列」太成功 鄭麗文新媒體團隊壓力大

國民黨前主席朱立倫任內推出萊爾校長系列動畫，獲得廣泛關注。新主席鄭麗文上任後，找了立委吳宗憲接掌文傳會主委，基隆市前議長宋瑋莉的兒子林益諄擔任副主委，新媒體部主任則由「Rapper」音樂製作人王安國接任。國民黨近年在社群攻防戰站穩腳跟，甚至被網友認為已超車民進黨，無形中也讓新團隊倍感壓力，就盼能縮短磨合期，為2026年選舉備戰。

政壇外記／「行政院發」惹議！2009年發消費券 曾拍板紅包袋不印首長名

全民普發現金1萬元上路，本周一（17日）起開放可從ATM領取。但使用帳戶登記入帳者，收到的1萬元因被備註「行政院發」，引...

【專家之眼】2,350億元的煙火秀：激情幻滅後的財政隱憂

煙火秀向來耗費鉅資，也必然伴隨環境汙染與破壞；日前，戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強合作的《升龍》事件，更是殷鑑不遠。然而，...

DeepSeek攻占非洲、拉美 但美、歐多國下架或禁用

多國要求DeepSeek禁用或下架，以免向北京提供敏感用戶資訊。美國五角大廈已阻擋該部存取DeepSeek，國會兩院和商務部阻止人員在政府設備使用，至少十七州制定某種形式政府禁令。不過，DeepSeek在非洲和拉丁美洲取得巨大成功，成為區域人工智慧發展跳板，以及中國在兩地鞏固經濟和政治影響力的地緣政治工具。

在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？

國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府「抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。