【即時短評】綠白先發制人 李四川、黃國昌誰出線？

聯合報／ 本報記者葉德正王慧瑛
台北市副市長李四川最近處理輝達事件相當得分，是2026新北之役國民黨呼聲最高的強棒。本報資料照片
台北市副市長李四川最近處理輝達事件相當得分，是2026新北之役國民黨呼聲最高的強棒。本報資料照片

距2026新北市長選舉還有1年時間才投票決勝負，綠營選將蘇巧慧來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌也喊明年初要成立競選市長辦公室，最近又拋民調暗指他能贏蘇，明顯要拉高開價。綠白先發制人，國民黨不能再被動、虛耗，黨主席要盡快完成六都最強人選徵召作業，再以具公信力民調說服藍白群眾，才能真正整合。

黃國昌日前曝光民眾黨民調指，2026新北市長選舉不論李四川對決蘇巧慧，或他對決蘇巧慧都能獲勝，被認為是在帶風向、墊高談判籌碼。面對綠營已起跑，白營又動作頻頻虛張聲勢，國民黨在新北等六都市長選戰要盡快完成徵召來穩定軍心。

藍白陣營互助走過大罷免烽火，雙邊意見領袖、支持者漸有互信及默契，面對選舉與人性考驗時，仍是各自政黨利益優先。

許多國民黨員憂心，大罷免紅利快被黨主席選舉紛擾揮霍殆盡。新科黨主席鄭麗文必須盡快在年底完成六都市長徵召作業，穩定軍心，也才能進一步和白營潛在人選比民調。國民黨六都人選布局必須先確立，自己先有定見，才能與白營協調。

平心而論，國民黨比民眾黨更怕藍白破局風險，一旦藍白破局，恐丟失宜蘭、嘉義等縣市，使得國民黨面對藍白合議題顯得進退維谷，讓白營談判底氣更強。

到2026年市長改選，國民黨已在新北執政21年，有優勢、也有危機。決戰新北是2026選舉主旋律，藍綠白都想插旗400萬人大城，今年8月間，黃國昌、李四川、劉和然接連表態，藍白存在競合態勢，如今綠營人選已定案，藍白若遲遲未拍板，在聲量、氣勢、媒體露出上都顯得吃虧。

新北政壇人士評估「黃國昌戰新北是雷聲大雨點小」，李四川仍是藍白最大公約數。藍白合作集中力量是攻綠的勝選方程式，李四川、黃國昌各擁支持者，如何在藍白之爭中出線，國民黨中央要盡快先徵召新北市長人選，後續再提出須具說服力民調當依據與民眾黨協調，才能一步步促成新北藍白整合。

民眾黨主席黃國昌喊出明年初要成立競選新北市長辦公室，努力讓自己成為「最好的選項」。本報資料照片
民眾黨主席黃國昌喊出明年初要成立競選新北市長辦公室，努力讓自己成為「最好的選項」。本報資料照片

藍白合
