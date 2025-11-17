聽新聞
在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導
國安局表示，5款中國大陸生成式AI語言模型存在資安風險及內容偏頗等問題。 記者陳柏亨/攝影
國安局表示，5款中國大陸生成式AI語言模型存在資安風險及內容偏頗等問題。 記者陳柏亨/攝影

國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立

林國成表示，如果ＡＩ軟體確實損害國安，「該辦就辦、該下架就下架」，國安局這種公告讓人匪夷所思，想要操作抗中保台，何必連結到中共統戰的一環；兩岸政治實體就是分治分管，沒必要刻意誤導老百姓。

賴士葆說，ＡＩ都是從網路汲取現成資料，準確性本來就很難說，無論哪一國ＡＩ軟體都有這樣問題；政府很難管制ＡＩ使用，賴政府又要怎麼做？

立院民進黨團幹事長鍾佳濱指出，在野黨立委過去百般阻撓國安法案送審，國安局目前也只能提醒跟建議，並無不妥；國安局基於權責提出建議，目前並無要求強制下架，民眾當然也能依此為參考。

國安局 抗中保台 賴政府 林國成 賴士葆 台灣獨立 李驍東 軟體 AI DeepSeek
DeepSeek攻占非洲、拉美 但美、歐多國下架或禁用

多國要求DeepSeek禁用或下架，以免向北京提供敏感用戶資訊。美國五角大廈已阻擋該部存取DeepSeek，國會兩院和商務部阻止人員在政府設備使用，至少十七州制定某種形式政府禁令。不過，DeepSeek在非洲和拉丁美洲取得巨大成功，成為區域人工智慧發展跳板，以及中國在兩地鞏固經濟和政治影響力的地緣政治工具。

在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？

國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府「抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立？

專家：大陸AI的疑慮在法律制度 中共有極大資料調閱權

DeepSeek今年初快速崛起後，全球愈來愈多開發者都開始靠向大陸ＡＩ模型。不過，專家提醒，從資安合規角度來看，大陸ＡＩ之所以會被全球「特別點名」，並不是因為技術有問題，關鍵在法律制度與治理框架，使得廠商在資料保護與隱私合規上，無法提供可驗證的保障，民眾與企業使用時必須更加留意。

國安局示警：5款大陸AI模型藏資安風險 勿下載DeepSeek

兩岸資安角力，國安局昨發布新聞稿表示，測試五款中國大陸開發的「生成式人工智慧（ＡＩ）語言模型」，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶，發現普遍存在資安風險與內容偏頗等問題。國安局建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，保護個人隱私及企業資訊。

