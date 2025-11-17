聽新聞
0:00 / 0:00
在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？
國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府「抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立？
林國成表示，如果ＡＩ軟體確實損害國安，「該辦就辦、該下架就下架」，國安局這種公告讓人匪夷所思，想要操作抗中保台，何必連結到中共統戰的一環；兩岸政治實體就是分治分管，沒必要刻意誤導老百姓。
賴士葆說，ＡＩ都是從網路汲取現成資料，準確性本來就很難說，無論哪一國ＡＩ軟體都有這樣問題；政府很難管制ＡＩ使用，賴政府又要怎麼做？
立院民進黨團幹事長鍾佳濱指出，在野黨立委過去百般阻撓國安法案送審，國安局目前也只能提醒跟建議，並無不妥；國安局基於權責提出建議，目前並無要求強制下架，民眾當然也能依此為參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言