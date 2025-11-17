聽新聞
專家：大陸AI的疑慮在法律制度 中共有極大資料調閱權

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
大陸DeepSeek免費開源，今年初快速崛起。 （路透）
大陸DeepSeek免費開源，今年初快速崛起。 （路透）

DeepSeek今年初快速崛起後，全球愈來愈多開發者都開始靠向大陸ＡＩ模型。不過，專家提醒，從資安合規角度來看，大陸ＡＩ之所以會被全球「特別點名」，並不是因為技術有問題，關鍵在法律制度與治理框架，使得廠商在資料保護與隱私合規上，無法提供可驗證的保障，民眾與企業使用時必須更加留意。

大陸免費開源的ＡＩ模型不只有DeepSeek，阿里巴巴旗下的通義千問（Qwen）也是免費開源，這些模型既便宜、又強大、又好用，讓不少軟體開發者、甚至美國矽谷都選擇採用大陸的ＡＩ模型。

根據美國ＡＩ開源平台Hugging Face統計，二○二四年初，Meta推出的ＡＩ大語言模型Llama下載量為一○六○萬次，阿里巴巴Qwen僅五十萬次，但至今年十月為止，Llama累積下載量為三點四六億次，而Qwen的累積下載量則為三點八五億次。

台灣資訊安全協會（ＴＷＩＳＡ）監事鄭加海表示，所有國家的ＡＩ模型都有潛在資安風險，關鍵差異在於是否具備完善的隱私保護法規與外部審查機制，讓使用者資料不會被任意調閱或跨境移轉。

中國大陸「國家情報法」、「網路安全法」與「數據安全法」賦予政府極高的資料調閱權，企業在法律上必須配合，因此難以提供完整的隱私合規聲明，也無法保證資料不會被用於其他目的，讓使用者得面臨「資料主權無法掌握」、「資料回傳位置不可驗證」、「程式碼與更新流程缺乏外部稽核」等三大問題。

相較之下，美國、歐盟等地ＡＩ業者必須符合ＧＤＰＲ（一般資料保護規則）、ＣＣＰＡ（美國加州消費者隱私法）等國際框架，雖然同樣存在技術風險，但合規制度較成熟，具備更高的透明度與追責。

鄭加海說，ＡＩ核心問題是合規與治理，只要資料流向不透明、不接受第三方審查、法律架構無法保障隱私，自然被視為高風險；企業與民眾使用ＡＩ時，最重要是確認是否符合基本的資安與隱私合規要求。

AI DeepSeek 資安 隱私 法律 Qwen 阿里 語言模型 國安局 中共
DeepSeek攻占非洲、拉美 但美、歐多國下架或禁用

多國要求DeepSeek禁用或下架，以免向北京提供敏感用戶資訊。美國五角大廈已阻擋該部存取DeepSeek，國會兩院和商務部阻止人員在政府設備使用，至少十七州制定某種形式政府禁令。不過，DeepSeek在非洲和拉丁美洲取得巨大成功，成為區域人工智慧發展跳板，以及中國在兩地鞏固經濟和政治影響力的地緣政治工具。

在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？

國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府「抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立？

國安局示警：5款大陸AI模型藏資安風險 勿下載DeepSeek

兩岸資安角力，國安局昨發布新聞稿表示，測試五款中國大陸開發的「生成式人工智慧（ＡＩ）語言模型」，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶，發現普遍存在資安風險與內容偏頗等問題。國安局建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，保護個人隱私及企業資訊。

鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士...

觀察站／財劃法修正 打不過才提案 朝野能良性溝通？

在野兩度聯手修正財政收支劃分法後，政院除了批評立院修法「違憲」，如今總算採取積極手段，準備端出自己的修法版本。然而，政院...

