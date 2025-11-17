聽新聞
國安局示警：5款大陸AI模型藏資安風險 勿下載DeepSeek

聯合報／ 記者程嘉文馬瑞璿陳宥菘／台北報導
國安局昨示警，DeepSeek等5款中國大陸開發的AI語言模型，普遍存在資安風險等問題，建議國人避免下載。記者陳柏亨／攝影
國安局昨示警，DeepSeek等5款中國大陸開發的AI語言模型，普遍存在資安風險等問題，建議國人避免下載。記者陳柏亨／攝影

兩岸資安角力，國安局昨發布新聞稿表示，測試五款中國大陸開發的「生成式人工智慧（ＡＩ）語言模型」，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶，發現普遍存在資安風險與內容偏頗等問題。國安局建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，保護個人隱私及企業資訊。

公務機關已全面禁用

數發部、陸委會昨指出，基於資安考量，行政院已明文規定公務機關不得使用大陸廠牌資通訊產品（含軟體、硬體或服務），公務機關目前已全面禁用DeepSeek等ＡＩ服務，包含雲端服務、App及地端下載等方式。數發部建議，民眾應慎選App來源，定期檢查權限設定，避免自身隱私資料洩漏造成不必要風險，也防止個資遭不當利用。

國安局蒐研各國資安報告及情資，並協調統合調查局、刑事警察局等單位進行抽測。國安局指出，在應用程式部分採用數發部的基本資安檢測基準，針對「過度蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」執行分析，發現五款程式均存在要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款，以及蒐集設備參數等問題。「通義千問」在十五項指標中有十一項違規、「豆包」與「騰訊元寶」十項違規、「文心一言」九項、「DeepSeek」八項。

「兩岸議題偏向中共

在生成內容部分，依我國「ＡＩ產品與系統評測中心」公告十項評鑑類別，結果顯示五款軟體所生成內容，出現嚴重偏頗與不實資訊，包括在兩岸、南海、國際爭端等議題或針對台灣歷史、文化、政治時，均採取中共官方立場，如「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「強調中國社會主義特色」、「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「中國台灣」等。特定關鍵字彙則遭排除，如「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等。

評鑑也指出，這些語言模型可輕易生成抹黑他人、散播謠言的高煽動性內容。在特定情況下，可生成網路攻擊指令及利用程式碼漏洞，增加網路安全管理風險。

國安局表示，目前美、德、義、荷等國已對特定中國大陸製生成式ＡＩ語言模型發出警告，甚至禁用、下架。主要在於其可識別使用者身分，透過蒐集對話等功能，將使用者個資回傳至伺服器，甚至依中共「國家情報法」、「網路安全法」等規定，提供其政府運用。

AI DeepSeek 資安 國安局 網路攻擊 個資 情資 數發部 語言模型 中共
國安局：中國大陸AI軟體潛藏風險 國人應避免下載

共機繞台、AI操弄資訊 國安單位警戒中

陸反制日本…海警船巡航釣魚台領海 再發留學預警

粉絲經濟新藍海／大陸飯圈亂象 官方出手整治

DeepSeek攻占非洲、拉美 但美、歐多國下架或禁用

多國要求DeepSeek禁用或下架，以免向北京提供敏感用戶資訊。美國五角大廈已阻擋該部存取DeepSeek，國會兩院和商務部阻止人員在政府設備使用，至少十七州制定某種形式政府禁令。不過，DeepSeek在非洲和拉丁美洲取得巨大成功，成為區域人工智慧發展跳板，以及中國在兩地鞏固經濟和政治影響力的地緣政治工具。

在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？

國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府「抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立？

專家：大陸AI的疑慮在法律制度 中共有極大資料調閱權

DeepSeek今年初快速崛起後，全球愈來愈多開發者都開始靠向大陸ＡＩ模型。不過，專家提醒，從資安合規角度來看，大陸ＡＩ之所以會被全球「特別點名」，並不是因為技術有問題，關鍵在法律制度與治理框架，使得廠商在資料保護與隱私合規上，無法提供可驗證的保障，民眾與企業使用時必須更加留意。

國安局示警：5款大陸AI模型藏資安風險 勿下載DeepSeek

鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士...

觀察站／財劃法修正 打不過才提案 朝野能良性溝通？

在野兩度聯手修正財政收支劃分法後，政院除了批評立院修法「違憲」，如今總算採取積極手段，準備端出自己的修法版本。然而，政院...

