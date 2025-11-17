兩岸資安角力，國安局昨發布新聞稿表示，測試五款中國大陸開發的「生成式人工智慧（ＡＩ）語言模型」，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶，發現普遍存在資安風險與內容偏頗等問題。國安局建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，保護個人隱私及企業資訊。

公務機關已全面禁用

數發部、陸委會昨指出，基於資安考量，行政院已明文規定公務機關不得使用大陸廠牌資通訊產品（含軟體、硬體或服務），公務機關目前已全面禁用DeepSeek等ＡＩ服務，包含雲端服務、App及地端下載等方式。數發部建議，民眾應慎選App來源，定期檢查權限設定，避免自身隱私資料洩漏造成不必要風險，也防止個資遭不當利用。

國安局蒐研各國資安報告及情資，並協調統合調查局、刑事警察局等單位進行抽測。國安局指出，在應用程式部分採用數發部的基本資安檢測基準，針對「過度蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」執行分析，發現五款程式均存在要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款，以及蒐集設備參數等問題。「通義千問」在十五項指標中有十一項違規、「豆包」與「騰訊元寶」十項違規、「文心一言」九項、「DeepSeek」八項。

在生成內容部分，依我國「ＡＩ產品與系統評測中心」公告十項評鑑類別，結果顯示五款軟體所生成內容，出現嚴重偏頗與不實資訊，包括在兩岸、南海、國際爭端等議題或針對台灣歷史、文化、政治時，均採取中共官方立場，如「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「強調中國社會主義特色」、「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「中國台灣」等。特定關鍵字彙則遭排除，如「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等。

評鑑也指出，這些語言模型可輕易生成抹黑他人、散播謠言的高煽動性內容。在特定情況下，可生成網路攻擊指令及利用程式碼漏洞，增加網路安全管理風險。

國安局表示，目前美、德、義、荷等國已對特定中國大陸製生成式ＡＩ語言模型發出警告，甚至禁用、下架。主要在於其可識別使用者身分，透過蒐集對話等功能，將使用者個資回傳至伺服器，甚至依中共「國家情報法」、「網路安全法」等規定，提供其政府運用。