普發現金變「行政院發」 在野黨批割稻尾

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰張文馨林河名／台北報導

全民普發現金一萬元上路，本周一起開放可從ＡＴＭ領取。但使用帳戶登記入帳者，收到的一萬元因被備註「行政院發」，引發在野黨批評執政黨先前反對普發一萬元，制度實施後卻「割稻尾」。在野立委昨齊轟，最好連公家機關的衛生紙都印「行政院發」；民進黨則回擊，指國民黨執政縣市也有超徵情況，為何卻雙標地拒絕普發現金？

國民黨立委林沛祥批評，那乾脆以後公家機關衛生紙也印「行政院發」，最好是印「行政院長卓榮泰」，甚至「行政院前院長賴清德」，要鬧笑話就鬧大一點；國民黨立委林思銘也說，民進黨什麼政策都是為反對而反對，只要在野提出，再好的政策也被否決，民進黨現在還是學不到教訓，繼續跟主流民意對著幹。

民眾黨立法院黨團表示，賴政府四個月前完全不相挺普發現金，閣揆卓榮泰還宣稱「普發現金違憲還要舉債；我天人交戰」，民進黨過去一路批「違憲賣台」，如今卻把普發現金變成德政，要完美收割，讓人民目睹一幕幕的官場現形記。

財政部則表示，普發現金入帳訊息為「行政院發」或專案名稱「全民加一 政府相挺」，係比照前年普發現金六千元以「行政院發」及專案名稱「全民共享普發現金」辦理，並由各銀行視其系統欄位限制，採兩種方式呈現，避免各家金融機構表達不一致，也方便民眾清楚瞭解款項來源，無所謂收割政績情事。

立院人士表示，前總統馬英九執政時期，因應全球金融海嘯衝擊，二○○九年發放每人三六○○元消費券，就曾討論過裝消費券的紅包袋上，應否印上行政、立法兩院院長名字。當時曾徵詢立法院的看法，但基於消費券的經費均來自人民納稅，並非來自機關首長，因此，立院幕僚建議不宜印上院長姓名，最後因而定案。

