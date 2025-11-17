聽新聞
觀察站／財劃法修正 打不過才提案 朝野能良性溝通？

聯合報／ 本報記者張文馨林河名

在野兩度聯手修正財政收支劃分法後，政院除了批評立院修法「違憲」，如今總算採取積極手段，準備端出自己的修法版本。然而，政院版財劃法修正草案已被在野質疑「拖到現在才提」、「虛應故事」，要達陣並不容易，就看是否願意擺脫一年多來「朝野相互指責，執政持續牛步」的最壞局面？

財劃法除檯面上朝野、中央與地方劃分不公的問題外，還存在朝小野大及朝野對立嚴重的遠因，用權力制衡權力，讓行政和立法角力愈擰愈緊。

行政院昔稱財劃法、軍人加薪和普發現金一萬元違法違憲，卻在大罷免落幕後，改弦易轍發給全民一萬元，其以關稅為藉口，政策轉彎的背後考量，更可能是安撫民怨的思考。

至於財劃法，在立院還牽涉在野黨不滿軍人加薪被擱置，要求退回總預算的脈絡；藍白憂心政院又會在分配地方的籌款動手腳，先下手為強將分配法制化。但即使如此，行政依然有裁量權，立院三讀規定給地方的補助不得低於今年標準，每年地方政府向中央伸手討補助，還是要中央點頭。

如此環環相扣，剪不斷理還亂，凸顯這場朝野角力縱不是執政者說了算，也不是靠人數就能贏。

朝小野大是賴清德總統的執政現實，政院提出的法案版本送到立院，不可能是鐵板一塊，勢必要經過在野洗禮。與其硬碰硬相持不下，執政黨更該好好思考賴總統在大罷免落幕後說過的「調整朝野對話」，包含立法院的朝野協商可以再加強，以及行政與立法兩院院長對話協商管道的功能。

「打不過就加入」聽起來阿Ｑ，卻可能代表務實、妥協。一部延宕多年未修正的財劃法，若可在一年內三度修正，不也印證政治的無限可能？政院版若不想只是「相罵本」，就看如何與在野良性溝通。

財劃法 行政院
