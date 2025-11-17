聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士坦言，財務壓力非常沉重，在明年二月政黨補助款到位前，仍需再募款六千萬元補足缺口。

鄭麗文日前表示，努力募款是身為黨主席必定要負起的責任，相信會因為國民黨行情的水漲船高，募款會更加順利。根據去年度決算書顯示，國民黨負債高達廿一億元，雖然帳上基金淨值有兩百卅四億元，但其中兩百廿億元黨營事業基金，因黨產案三審敗訴確定要移轉國有，恐讓黨內財務再度吃緊。

不只國民黨長期的固定債務，在營運成本方面，據了解，前主席朱立倫交接前，仍留有一筆經費，用以支付前兩個月黨工薪資；不過，面對十二月與一月的黨工薪水，以及因罷免連署案被起訴的黨工相關律師費，預估政黨補助款明年二月入帳前，鄭麗文仍需再籌措六千萬元。

前黨務人士指出，黨主席除了要募款開源，撙節也是必要做法，經過組織精簡，黨務經費已從每月三千萬元降為兩千至兩千五百萬元；至於先前推出「萊爾校長紓壓球」也廣獲好評，約募得六、七百萬元用以支援遭受司法迫害的黨工，未來可繼續募款。

此外，國民黨副主席張榮恭日前會見中共中央台辦主任宋濤，是否為「鄭習會」鋪路，引發聯想。有藍營立委認為，黨內對鄭麗文過度著眼兩岸關係、在民生內政議題卻未發聲的態度有所質疑，不過，鄭麗文仍在上任蜜月期，雖然對於其路線感到憂慮，但尚在觀望期間。

國民黨 鄭麗文
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鄭麗文曝與德在台協會代表會面 強調台海和平穩定是德核心利益

藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開

鄭麗文會晤英駐台代表 英方關切國民黨發展

受贈緬甸寶石畫 鄭麗文驚嘆：栩栩如生

相關新聞

鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士...

觀察站／財劃法修正 打不過才提案 朝野能良性溝通？

在野兩度聯手修正財政收支劃分法後，政院除了批評立院修法「違憲」，如今總算採取積極手段，準備端出自己的修法版本。然而，政院...

政院版財劃法 最快周四行政院會通過

新版財政收支劃分法爭議未解，行政院將提出政院版修正條文，待周二邀集地方討論後，最快周四送行政院會通過；據了解，目前政院傾...

鄭麗文、黃國昌本周會面 全程公開

二○二六地方大選，民眾黨和國民黨正啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌本周將會面。黃國昌昨天說，藍白兩黨黨務...

普發現金變「行政院發」 在野黨批割稻尾

全民普發現金一萬元上路，本周一起開放可從ＡＴＭ領取。但使用帳戶登記入帳者，收到的一萬元因被備註「行政院發」，引發在野黨批...

總統凱道跳街舞

賴清德總統（中）昨天上午身著連帽衫，與運動部長李洋（右）一起現身凱道，出席「總統盃街舞大賽」決賽記者會。賴總統說，過去追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。