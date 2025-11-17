聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文、黃國昌本周會面 全程公開

聯合報／ 記者邱瑞杰鄭媁／連線報導
國民黨主席鄭麗文（圖）和民眾黨主席黃國昌本周將會面，黃國昌昨天說，基本上會全程公開。本報資料照片
國民黨主席鄭麗文（圖）和民眾黨主席黃國昌本周將會面，黃國昌昨天說，基本上會全程公開。本報資料照片

二○二六地方大選，民眾黨和國民黨正啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌本周將會面。黃國昌昨天說，藍白兩黨黨務主管前天已會面，溝通場地跟時間的具體細節，基本上會全程公開。國民黨人士指出，擬比照先前藍白主席會面模式，尋找適合第三地舉行，會面時間最快落在十九日。

鄭麗文上任後，外界關注藍白合機制與兩黨主席會面進度，鄭麗文上周受訪時表示，雙方已經進行聯繫與接洽，應該很快就會見面。

國民黨黨務人士表示，國民黨組發會主委李哲華日前與民眾黨秘書長周榆修、立院黨團主任陳智菡會面，討論兩黨主席見面事宜。國民黨原先表達鄭麗文可到民眾黨中央黨部拜會黃國昌，民眾黨則建議比照黃國昌與前主席朱立倫共同舉辦「在野領袖峰會」，在外租較大場地，也方便媒體採訪。

國民黨人士表示，由於尋找合適場地需要時間，預計會面時間可能落在本周三之後，確切時間點仍待今日黨務幹部會議討論才會拍板定案，屆時會對外宣布。至於雙方會面形式，國民黨「客隨主便」，會以最大的誠意與善意，就各方面藍白合作議題，與民眾黨交流。

民眾黨昨在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」。基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳及藍白立委黃珊珊、劉書彬、林沛祥等人出席。

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌（圖右）本周將會面，黃國昌昨天說，基本上會全程公開。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌（圖右）本周將會面，黃國昌昨天說，基本上會全程公開。記者邱瑞杰／攝影

黃國昌受訪時，把明年藍白合的方向定位為「團結台灣」，要和民進黨「撕裂社會，造成人民衝突」對比。他強調藍白兩黨有各自提名和徵召作業，合作需要耐心、誠意跟善意，一開始比較重要的事情，是雙方對於地方治理的共同願景及推動改革的政策。

媒體詢問與鄭麗文會面的期程安排，黃國昌說，鄭當選後，民眾黨跟國民黨保持密切聯繫，前天雙方黨務主管已會面溝通細節。

對於二○二六縣市長選舉布局，周榆修日前表示，民眾黨規畫在新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣推出縣市長參選人，希望明年三月前與國民黨確定民調整合方式。黃國昌則表示，當民進黨不斷撕裂這個社會，造成人民衝突的時候，藍白兩黨要展現作為，真正團結台灣，「要先從政策跟願景著手」。

鄭麗文 黃國昌 藍白合
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

黃國昌稱基隆是地方聯合治理示範 綠營：是利益交換結果

被問怎麼看館長風暴？黃國昌：多年前私事搬上檯面 外人不適合評論

藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

鄭麗文曝與德在台協會代表會面 強調台海和平穩定是德核心利益

相關新聞

鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士...

觀察站／財劃法修正 打不過才提案 朝野能良性溝通？

在野兩度聯手修正財政收支劃分法後，政院除了批評立院修法「違憲」，如今總算採取積極手段，準備端出自己的修法版本。然而，政院...

政院版財劃法 最快周四行政院會通過

新版財政收支劃分法爭議未解，行政院將提出政院版修正條文，待周二邀集地方討論後，最快周四送行政院會通過；據了解，目前政院傾...

鄭麗文、黃國昌本周會面 全程公開

二○二六地方大選，民眾黨和國民黨正啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌本周將會面。黃國昌昨天說，藍白兩黨黨務...

普發現金變「行政院發」 在野黨批割稻尾

全民普發現金一萬元上路，本周一起開放可從ＡＴＭ領取。但使用帳戶登記入帳者，收到的一萬元因被備註「行政院發」，引發在野黨批...

總統凱道跳街舞

賴清德總統（中）昨天上午身著連帽衫，與運動部長李洋（右）一起現身凱道，出席「總統盃街舞大賽」決賽記者會。賴總統說，過去追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。