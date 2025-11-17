聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／新北兵家必爭 考驗藍白合

聯合報／ 本報記者葉德正王慧瑛

藍綠白都想插旗新北市這座400萬人大城，綠營人選定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，綠白先發制人，國民黨卻仍曖昧不明，任由雙北副市長李四川劉和然各顯神通，在政治形勢快速變化的時代，聲量失了先機，也難怪藍營支持者焦慮。

藍白陣營互助走過大罷免烽火，雙邊意見領袖、支持者漸有互信及默契，但面對選舉考驗時，仍是各自政黨利益優先。

許多國民黨員憂心，大罷免紅利快被黨主席選舉紛擾揮霍殆盡，加上新任黨主席鄭麗文和藍營多名主要地方首長互動欠佳，為日後提名埋下不利的因子。人選遲遲無法拍板，勢必影響軍心，也難進一步和黃國昌比民調，更談不上藍白協調。未來徵召作業須以具公信力民調說服兩黨支持者，才可望真正整合。

黃國昌已喊出明年初要成立競選市長辦公室，最近又拋民調暗指他能贏蘇巧慧，明顯要帶風向、墊高談判籌碼。

俗語說「赤腳不怕穿鞋的」，目前民眾黨並沒有什麼可失去，反倒國民黨執政14縣市包袱重，也比民眾黨更怕破局，一旦藍白破局，宜蘭、嘉義等縣市岌岌可危，面對藍白合議題顯得進退維谷，讓白營談判底氣更盛。

但利弊相伴，國民黨依然有執政優勢，到明年在新北已執政21年，扎下極為厚實的基礎，市長侯友宜雖在總統大選失利，執政仍獲肯定，無論李四川或劉和然，只要能出線，都有相當的支持基礎；倘若又能藍白合，就更有勝算。

藍白合作既已是勝選方程式，但國民黨怎麼也不能輕易把具指標意義的新北市交到民眾黨手中，否則藍營連基本盤也會崩掉，黃國昌要想出線，要先贏過劉和然、李四川，比起正式選戰，可能還更困難。

新北 藍白合 民進黨 黃國昌 大罷免 李四川 劉和然 蘇巧慧 鄭麗文 侯友宜
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

被問怎麼看館長風暴？黃國昌：多年前私事搬上檯面 外人不適合評論

藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

民眾黨和國民黨2026選舉要合作 黃國昌：需要耐心、誠意跟善意

蘇巧慧、劉和然同框互敬對手 仍難掩選戰煙硝味

相關新聞

2026新北選戰升溫 蘇巧慧劉和然同框較勁 李四川勤跑行程

2026選戰升溫，民進黨已拍板由立委蘇巧慧參選新北市長，藍白卻仍未整合出人選。表態參選的民眾黨主席黃國昌日前稱「我和李四...

新聞眼／新北兵家必爭 考驗藍白合

藍綠白都想插旗新北市這座400萬人大城，綠營人選定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，綠白先發制人，國民黨卻仍曖昧不明，...

彰化縣長選舉升溫 藍綠營參選人動作加大爭取出線

彰化縣長選舉升溫，藍綠營人選最近都動作加大，爭取出線，民進黨目前有4人積極角逐，立委陳素月昨天召開參選記者會，彰化市長林...

翻轉彰化低薪困局 彰化市長林世賢宣布爭取民進黨提名選縣長

彰化長期面臨薪資墊底、青年人口外移及產業升級停滯等挑戰，今天下午彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大...

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象有利勝選北市長

聯電創辦人曹興誠力薦賴清德總統徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。曹興誠上周在臉書建議後，今天再度發聲指沈伯...

藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

國民黨籍基隆市長謝國樑，今天成為民眾黨在基隆舉辦論壇的主角。謝國樑爭取連任，民眾黨主席黃國昌今天助攻，指謝國樑跟民眾黨籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。