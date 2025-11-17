新聞眼／新北兵家必爭 考驗藍白合

藍綠白都想插旗新北市這座400萬人大城，綠營人選定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，綠白先發制人，國民黨卻仍曖昧不明，任由雙北副市長李四川、劉和然各顯神通，在政治形勢快速變化的時代，聲量失了先機，也難怪藍營支持者焦慮。

藍白陣營互助走過大罷免烽火，雙邊意見領袖、支持者漸有互信及默契，但面對選舉考驗時，仍是各自政黨利益優先。

許多國民黨員憂心，大罷免紅利快被黨主席選舉紛擾揮霍殆盡，加上新任黨主席鄭麗文和藍營多名主要地方首長互動欠佳，為日後提名埋下不利的因子。人選遲遲無法拍板，勢必影響軍心，也難進一步和黃國昌比民調，更談不上藍白協調。未來徵召作業須以具公信力民調說服兩黨支持者，才可望真正整合。

黃國昌已喊出明年初要成立競選市長辦公室，最近又拋民調暗指他能贏蘇巧慧，明顯要帶風向、墊高談判籌碼。

俗語說「赤腳不怕穿鞋的」，目前民眾黨並沒有什麼可失去，反倒國民黨執政14縣市包袱重，也比民眾黨更怕破局，一旦藍白破局，宜蘭、嘉義等縣市岌岌可危，面對藍白合議題顯得進退維谷，讓白營談判底氣更盛。

但利弊相伴，國民黨依然有執政優勢，到明年在新北已執政21年，扎下極為厚實的基礎，市長侯友宜雖在總統大選失利，執政仍獲肯定，無論李四川或劉和然，只要能出線，都有相當的支持基礎；倘若又能藍白合，就更有勝算。

藍白合作既已是勝選方程式，但國民黨怎麼也不能輕易把具指標意義的新北市交到民眾黨手中，否則藍營連基本盤也會崩掉，黃國昌要想出線，要先贏過劉和然、李四川，比起正式選戰，可能還更困難。