政壇外記／「行政院發」惹議！2009年發消費券 曾拍板紅包袋不印首長名

獨／台美匯率聲明幕後曝光：長期溝通建立信任 台灣獲美方彈性對待

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

聯合報／ 記者林河名／台北即時報導
全民普發現金1萬元上路，因備註「行政院發」引發爭議。2009年春節前發放每人3600千元消費券，就曾討論過裝消費券的紅包袋上，應否印上行政、立法兩院院長名字。最後因立院幕僚建議不宜印上院長姓名，因而定案。本報資料照片
全民普發現金1萬元上路，因備註「行政院發」引發爭議。2009年春節前發放每人3600千元消費券，就曾討論過裝消費券的紅包袋上，應否印上行政、立法兩院院長名字。最後因立院幕僚建議不宜印上院長姓名，因而定案。本報資料照片

全民普發現金1萬元上路，本周一（17日）起開放可從ATM領取。但使用帳戶登記入帳者，收到的1萬元因被備註「行政院發」，引發在野黨批評執政黨先前反對普發1萬元，制度實施後卻「割稻尾」。

我國已有多次發放消費券或現金的經驗，這次卻因標註「行政院發」引發爭議；外界有所不知的是，過去第一次發消費券時，也曾討論是否在裝消費券的紅包袋上標註行政院長及立法院長姓名，但最後被打回票。

針對備註「行政院發」一事，有網友以過往經驗質疑，以前政府發錢都不會備註哪個單位發的，而是備註該款項的名目，例如退稅就備註「綜所稅」；這次直接備註「行政院發」，「真的很奇怪，一看就是政治操作」。

立院人士表示，前總統馬英九執政時期，因應全球金融海嘯衝擊，2009年春節前發放每人3600千元消費券，就曾討論過裝消費券的紅包袋上，應否印上行政、立法兩院院長名字。

據指出，當時中央銀行總裁彭淮南曾徵詢立法院的看法。立院人士表示，基於消費券的經費均來自人民納稅所得，並非來自機關首長，因此，當時立院幕僚建議不宜印上院長姓名，最後因而定案。這個決定，也形同提醒機關或首長不該以此「攬功」。

立院人士指出，這次全民普發現金，也是在野黨呼籲「還稅於民」而推動立法，同樣是來自人民納稅款，而且是「超徵」的稅款，與行政院有何關係？更何況，民進黨政府先前認為「違憲」不願發放，現在好意思說是「行政院發」？

不過，財政部的解釋是，普發現金入帳訊息為「行政院發」或專案名稱「全民+1 政府相挺」，係比照前年普發現金6000元以「行政院發」及專案名稱「全民共享普發現金」辦理，並由各銀行視其系統欄位限制，採兩種方式呈現，避免各家金融機構表達不一致，也方便民眾清楚瞭解款項來源，無所謂收割政績情事。

