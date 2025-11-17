聽新聞
0:00 / 0:00

勞保撥補法制化 立院今排審

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

行政院編列明年度中央政府總預算，其中撥補勞保基金近一千三百億元。朝野立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任等，立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查此案，勞動部表示，將秉持開放態度共同討論。

立院社福委員會今天排審「勞工保險條例」修正草案，其中國民黨立委許宇甄，民進黨立委李昆澤及民眾黨立委林國成等人皆提案，增列政府撥補為勞工保險基金來源，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任。

勞動部在書面報告指出，確保勞工退休保障是勞動部重大勞動政策且責無旁貸，未來會持續爭取與編列預算撥補勞工保險基金，「在政策立場上，就是由政府負最後支付責任」；針對朝野立委所提修正條文，勞動部也將基於「政府負最後支付責任」的政策立場，秉持開放態度共同討論。

勞動部也說，基金運用未達規定最低收益者，其中由國庫補足其差額的部分，考量勞工退休金新制採行「確定提撥制」，勞工退休金領取金額因投資累積收益有所不同，因此定有最低運用收益規定，然而勞工保險採行「確定給付制」，制度與勞退新制有別，建議不修法增訂保證收益。

勞保 勞保基金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立院明排審勞保撥補法制化 勞動部報告：持開放態度盼共同討論

批賴總統被意識形態綁架 許宇甄：立院該勸這位病人吃藥

指賴清德公開求援韓國瑜 許宇甄籲恢復立院「兩岸小組」

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

相關新聞

DeepSeek攻占非洲、拉美 但美、歐多國下架或禁用

多國要求DeepSeek禁用或下架，以免向北京提供敏感用戶資訊。美國五角大廈已阻擋該部存取DeepSeek，國會兩院和商務部阻止人員在政府設備使用，至少十七州制定某種形式政府禁令。不過，DeepSeek在非洲和拉丁美洲取得巨大成功，成為區域人工智慧發展跳板，以及中國在兩地鞏固經濟和政治影響力的地緣政治工具。

在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？

國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府「抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立？

專家：大陸AI的疑慮在法律制度 中共有極大資料調閱權

DeepSeek今年初快速崛起後，全球愈來愈多開發者都開始靠向大陸ＡＩ模型。不過，專家提醒，從資安合規角度來看，大陸ＡＩ之所以會被全球「特別點名」，並不是因為技術有問題，關鍵在法律制度與治理框架，使得廠商在資料保護與隱私合規上，無法提供可驗證的保障，民眾與企業使用時必須更加留意。

國安局示警：5款大陸AI模型藏資安風險 勿下載DeepSeek

兩岸資安角力，國安局昨發布新聞稿表示，測試五款中國大陸開發的「生成式人工智慧（ＡＩ）語言模型」，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶，發現普遍存在資安風險與內容偏頗等問題。國安局建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，保護個人隱私及企業資訊。

鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士...

觀察站／財劃法修正 打不過才提案 朝野能良性溝通？

在野兩度聯手修正財政收支劃分法後，政院除了批評立院修法「違憲」，如今總算採取積極手段，準備端出自己的修法版本。然而，政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。