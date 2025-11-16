快訊

唐鳳出席菲律賓論壇 分享台灣民主韌性模式

中央社／ 馬尼拉16日專電

菲律賓新聞媒體 Rappler今天舉辦「社會公益峰會」，前數位發展部長、現為無任所大使的唐鳳分享台灣如何在巨量資訊戰攻擊下，仍以民主治理加強社會韌性。

「社會公益峰會」（Social Good Summit）旨在探討科技、社群與人類韌性，唐鳳受邀擔任「人工智慧安全、民間信任與道德韌性」場次的與談人。

唐鳳告訴中央社，此次分享台灣如何利用人工智慧（AI）科技，促進公民參與以及凝聚社會共識，以及在社群媒體只剩極化聲音時，如何運用「台灣模式」加以解決。

唐鳳舉10年前的Uber管理爭議為例，介紹台灣如何讓Uber跟計程車透過Polis平台找到共識，變成多元化計程車方案；近年又透過「對齊大會」讓具統計代表性的公民一起促成電子簽章法修法，以及防詐專法通過。

唐鳳表示，數位發展部數據顯示，在一系列打詐措施之下，網路詐騙廣告量已經下降90%以上。

談及台灣面對外部威脅的經驗，唐鳳指出，台灣連續10餘年成為全球資訊操弄的頭號目標，平均每天遭逾200萬次境外惡意網攻，然而在長期壓力下，台灣未以控制思想或審查新聞回應威脅，反而是深化言論自由與公民參與，強化全社會防衛韌性

唐鳳警告，威權政體的作法不是「支持某方、打擊某方」，而是把兩邊最極端的聲音放大，讓人民自相攻擊，誘發社會撕裂，因此全民媒體素養與假資訊識別至關重要。

唐鳳說，台灣因及早提升媒體識讀與素養，確保社會具備對抗資訊操弄的韌性，使得假訊息在近年選舉中的效果「適得其反」。

本次「社會公益峰會」，好萊塢藝人喬治克隆尼（George Clooney）夫婦、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）、菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）等國際人權倡議者，也是講者。

駐菲律賓副代表李廷盛表示，峰會吸引大約600名菲國社會中堅人士與會，唐鳳發言多次獲掌聲，展現台灣科技與民主韌性，也讓駐外人員感到榮耀。

卸下數位發展部長職位的唐鳳，以無任所大使的身分加入外交體系，過去一年已走訪27國，分享台灣如何透過全民參與化解民粹，塑造「比民粹更有說服力」的共識。

唐鳳甫結束柏林自由會議演講行程來到馬尼拉，即將前往瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm），領取有「另類諾貝爾獎」之譽的「優質民生獎」（RightLivelihood Award），再赴瑞士發表演說。

唐鳳 社會防衛韌性 峰會
