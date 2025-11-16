聽新聞
國安局示警DeepSeek等陸製AI「親中貶台」 陸委會回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會16日表示，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。（圖／聯合報系資料照片）
國安局示警，DeepSeek在內的中國大陸製生成式AI語言模型，普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，如在涉台議題上「親中貶台」，稱「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「中國台灣」等，建議國人避免下載。陸委會16日表示，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。

國安局16日表示，依法抽驗包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶等5款大陸製生成式AI語言模型後，檢測結果顯示，生成內容存在立場親中、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊。

值得注意的是，在涉及兩岸、南海、國際爭端等議題時，生成內容均採用中共官方立場，宣稱「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」，也會針對台灣歷史、文化、政治等議題生成不實資訊，包括「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「中國台灣」等。

陸委會16日透過書面表示，對於中共運用各類AI語言模型等應用程式，散播錯實訊息，製造社會對立與爭議，本會已多次提醒使用中國大陸APP應注意相關潛在風險，包括個資洩漏、資訊安全及兒少身心健康等問題。目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國大陸軟、硬體及相關資訊服務。

陸委會指出，數發部等主管機關刻依據賴總統3月13日指示，持續採取積極有效作為，以保障我數位環境安全。另政府也會持續強化國人媒體識讀教育，提高民眾對網路錯假內容的辨識能力，反制中共運用陸製APP對台滲透與統戰作為。

相關新聞

DeepSeek攻占非洲、拉美 但美、歐多國下架或禁用

多國要求DeepSeek禁用或下架，以免向北京提供敏感用戶資訊。美國五角大廈已阻擋該部存取DeepSeek，國會兩院和商務部阻止人員在政府設備使用，至少十七州制定某種形式政府禁令。不過，DeepSeek在非洲和拉丁美洲取得巨大成功，成為區域人工智慧發展跳板，以及中國在兩地鞏固經濟和政治影響力的地緣政治工具。

在野酸國安局認知作戰：AI都要主張台獨？

國安局示警，中國大陸ＡＩ潛藏風險。國民黨立委賴士葆說，陸委會近日擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，國安局某種程度可說是在出招，甚至是某種對中共的認知作戰；民眾黨立委林國成也質疑，國安局根本配合賴政府「抗中保台」，網路世界保障言論自由，立場是否親中也管不著，難道這五個軟體都一定要主張台灣獨立？

專家：大陸AI的疑慮在法律制度 中共有極大資料調閱權

DeepSeek今年初快速崛起後，全球愈來愈多開發者都開始靠向大陸ＡＩ模型。不過，專家提醒，從資安合規角度來看，大陸ＡＩ之所以會被全球「特別點名」，並不是因為技術有問題，關鍵在法律制度與治理框架，使得廠商在資料保護與隱私合規上，無法提供可驗證的保障，民眾與企業使用時必須更加留意。

國安局示警：5款大陸AI模型藏資安風險 勿下載DeepSeek

兩岸資安角力，國安局昨發布新聞稿表示，測試五款中國大陸開發的「生成式人工智慧（ＡＩ）語言模型」，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶，發現普遍存在資安風險與內容偏頗等問題。國安局建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，保護個人隱私及企業資訊。

鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士...

觀察站／財劃法修正 打不過才提案 朝野能良性溝通？

在野兩度聯手修正財政收支劃分法後，政院除了批評立院修法「違憲」，如今總算採取積極手段，準備端出自己的修法版本。然而，政院...

