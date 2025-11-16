「台海有事」與中國軍演 學者：衝突機率增

【台灣醒報記者呂翔禾分析報導】針對日本首相高市早苗「台海有事」發言，加上中國恰好在17到19日軍演，引發日中關係緊張的聯想。但學者黃介正受訪時認為，軍演很早就公佈，應為例行性軍演，中國要求觀光客別去日本比較像是反制手段；學者嚴震生受訪時則說，近來日韓對中國的經濟依賴度下降，衝突的機會確實有機會提高，台灣也需謹慎因應。

前總統憂台入險境

中國江蘇省海事部門近日宣布，黃海中部海域將於17日至19日進行實彈射擊，期間禁止船舶航行，被許多輿論認為是針對日本首相高市早苗「台灣有事」的反制作為。總統府也對此發表聲明指出，對北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊正密切關注，呼籲中國勿成國際社會麻煩製造者。

前總統馬英九16日在臉書發文批評，歷來日本政府在台海問題上，要更加慎重，且高市積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。馬英九也說，高市也錯誤引用了「集體自衛權」的概念。他強調，支持台日維持友好關係，但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境。

應為例行性軍演

對此，淡江戰略所教授黃介正受訪時分析，中日關係若因為台灣問題而緊張的話，對台灣當然會有影響。不過中國在與日本鬧僵前，就透過鹽城海事局發布航行警告，應該是例行性的軍演，而且還是公開的。黃介正說，相關軍演並沒有刻意干擾國際航線與船運，若有的話應該會有更大的警示，且也會對中國沿海與韓半島航運有更多影響。

政大國關中心研究員嚴震生受訪時則說，與台灣相關的大國如果關係太好，我們會擔心台灣利益被出賣；如果關係太差也不好，怕兩大國衝突波及到台灣。他指出，過去日韓比較是「經濟靠近中國，安全倚賴美國」，但近來在美國要求與局勢演變下，日韓對中國的經濟依賴度下降，衝突的機會就會提高。

提醒日方發言謹慎

黃介正認為，中國政府建議民眾不去日本旅遊，才比較是針對日本首相高市早苗的反制行動。至於總統府盼中國勿成為國際社會麻煩製造者的說法，黃介正指出，中國相關軍演以前也有公佈過，而台灣若有類似的外島射擊或是對海火砲射擊，也會對外公告，否則漁民可能被誤傷，加上此次軍演離台灣甚遠，總統府此次聲明應該是「借題發揮」。

嚴震生指出，我國在大國衝突時很難對此說什麼，頂多是希望雙方克制，不要引起區域緊張。他說，雖然總統府聲明主要譴責對岸，且中國駐大阪總領事薛劍號稱要「斬首」的言論確實不妥，但應該可以私下提醒日本，有關台海的談話可以謹慎一點，不要把台灣的安全捲入。

美國呈觀望態度

「美國目前沒有特別反應！」黃介正指出，美國的立場其實在美日安保，還有近日美國總統川普訪問日本時就已經定下，要看演習是否會影響到美日安保同盟，但美國在中日兩國互相放話後，沒有發聲明譴責或是其他動作，中日關係的緊張並不會影響如今的美日關係。

針對美日關係，嚴震生則認為，川普不在乎近日的中日關係緊張，他只要自己跟習近平關係維持好就好，近來美國還允許南韓發展核潛艦，就是把日本與南韓當成黑臉，他作為白臉，而且日韓與中國關係不好，川普可能還覺得自己更重要。

