黃國昌稱基隆是地方聯合治理示範 綠營：是利益交換結果

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌（前右）和應邀出席的國民黨基隆市長謝國樑（前左）握手致意。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌（前右）和應邀出席的國民黨基隆市長謝國樑（前左）握手致意。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑延攬民眾黨籍的邱佩琳出任副手，民眾黨主席黃國昌視為地方聯合治理的示範。民進黨基隆市議員鄭文婷今天表示，謝市府的聯合政府，促成民眾黨在基隆不提名市長參選人，不難想像是利益交換的結果。

民眾黨今在基隆長榮桂冠酒店彭園會館星海B廳，舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，安排謝國樑、邱佩琳分享跨黨合作治理城市的經驗。

謝國樑指出，基隆長期財政分配不對等，加上外縣市通勤率高，就業發展不均等挑戰，是市府必須面對的結構性問題。未來基隆捷運的五堵、六堵與七堵站，都將成為提供萬人以上就業空間的產業重鎮。基隆也規劃5年內完成3座購物中心，持續打造新的城市發展節點。

鄭文婷表示，3年來謝國樑無力改善基隆面臨的困境，卻拋出5年內完成3座購物中心的大餅。東岸商場交給微風經營至近兩年，最近才完成地下停車場改善工作，可見謝市付執政效能低落，5年完成3座購物中心，恐怕又是一場遊戲一場夢。

鄭文婷認為2022年藍白合作，促成民眾黨在基隆不提名市長參選人，說穿了現在的謝市府所謂的聯合政府，不難想像是當初利益交換的結果。

鄭文婷說，2026年的基隆市長選戰，市民不再是2022年那時候的心情，對於許多跳票的政見、政策買票的印象都還記憶猶新，相信唯有踏實珍惜每一個選民的支持，勤走基層的人，才會得到市民的青睞，也唯有這樣的人，才會是2026基隆市長的獲勝者。

民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市長謝國樑今在民眾黨舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，分享對聯合政府、共同治理的想法，就是「合一」兩個字。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市長謝國樑今在民眾黨舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，分享對聯合政府、共同治理的想法，就是「合一」兩個字。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影

