快訊

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

聽新聞
0:00 / 0:00

援引「阿北」5個互相…邱佩琳談任謝國樑副手 盼更多人才進政府大水庫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。圖／基市府提供

國民黨基隆市長謝國樑，延攬民眾黨籍的邱佩琳擔任副市長，示範「聯合治理」。邱佩琳今天說，執政者過去稱為父母官，現在是民眾選出來的公僕，在簽公文當下，主持會議做決策，有沒有可能讓基隆變更好，是她「永遠的起心動念」。

民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，邀請謝國樑和邱佩琳出席，分享工作經驗。民眾黨主席黃國昌說，謝、邱合作無間，做出讓市民有感的政績，是地方聯合治理非常好的示範。

邱佩琳表示，她跟謝國樑合作的基礎是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，這5個互相是2015年「阿北（民眾黨前主席柯文哲）」擔任台北市長時，跟上海舉辦雙城論壇提出的口號，兩岸之間是如此，不同政黨之間也是如此，有這樣的基礎才能繼續往下走。

邱佩琳說，謝國樑交付她的主要任務之一是公私協力，近3年已與企業合作改成多處候車亭。曾有外地議員說，希望自家城市也能有這樣的候車亭，也有人用候車亭做成「早安圖」，都讓她非常感動。

邱佩琳也提及已故的父親邱創煥，因為曾任內政部長、台灣省主席，他也常走訪宮廟，並在基隆留下匾額。她希望走過父親走過的痕跡，所以也由她參加中元祭，城隍廟遶境等宮廟活動。

邱佩琳表示，參加今年中元祭「開燈放彩」活動時，她深信「老大公」跟「好兄弟」，不管是從前從漳州、泉州渡海而來的基隆人，或是日本人後代、或是隨國民國政府撤退過來的人，看到現在的的基隆人這樣和諧，一定會非常感動。

邱佩琳說，每一個政黨必定有不同的跟隨者，每個人理念不一樣，盲點是同黨的跟隨者會在「同溫層」，會有同樣的思考。要思考有沒有可能海納百川，摒除政黨框架，讓不同的人進到政府裡面，讓更多的人才進入公務機關「大水庫」，才有機會整個社會變得更好。

基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳今天出席民眾黨「聯合政府的理論與實踐系列論壇」時說，有幸服公職，簽公文當下，主持會議做決策，讓基隆變更好是她「永遠的起心動念」。記者邱瑞杰／攝影

邱佩琳 謝國樑
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

謝國樑邀邱佩琳當副手 成民眾黨「聯合政府」實踐範例

基隆新市政大樓空間不足 謝國樑：基捷七堵聯開案可規畫第二辦公室

槓上中央嗆對基隆極度不公平 謝國樑：舉債也要把捷運蓋完

相關新聞

蘇澳分洪道工程經費綁在特別預算裡？吳宗憲批卓榮泰：還有沒有良心

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風嚴重侵襲，造成3000多戶淹水慘損，民眾怒轟蘇澳溪分洪道工程為何拖15年？增加經費遲未核定！行政院長卓榮泰...

援引「阿北」5個互相…邱佩琳談任謝國樑副手 盼更多人才進政府大水庫

國民黨基隆市長謝國樑，延攬民眾黨籍的邱佩琳擔任副市長，示範「聯合治理」。邱佩琳今天說，執政者過去稱為父母官，現在是民眾選...

黃國昌稱基隆是地方聯合治理示範 綠營：是利益交換結果

基隆市長謝國樑延攬民眾黨籍的邱佩琳出任副手，民眾黨主席黃國昌視為地方聯合治理的示範。民進黨基隆市議員鄭文婷今天表示，謝市...

劉世芳拜會證嚴法師 感謝慈濟協助救災盼持續密切合作

內政部長劉世芳昨率同消防署長蕭煥章、宗教及禮制司長林振祿及花蓮縣警察局長陳百祿等一行，前往花蓮靜思精舍拜會證嚴法師，並與...

被問怎麼看館長風暴？黃國昌：多年前私事搬上檯面 外人不適合評論

網紅館長（陳之漢）身陷昔日員工爆料有金錢糾紛和性醜聞，民眾黨主席黃國昌今天說，多年前的私事拉到檯面上，外人不太適合評論，...

鄭麗文曝與德在台協會代表會面 強調台海和平穩定是德核心利益

國民黨主席鄭麗文今天在臉書發文，稱近日於中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz） ，雙方就台灣政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。