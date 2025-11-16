援引「阿北」5個互相…邱佩琳談任謝國樑副手 盼更多人才進政府大水庫

國民黨基隆市長謝國樑，延攬民眾黨籍的邱佩琳擔任副市長，示範「聯合治理」。邱佩琳今天說，執政者過去稱為父母官，現在是民眾選出來的公僕，在簽公文當下，主持會議做決策，有沒有可能讓基隆變更好，是她「永遠的起心動念」。

民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，邀請謝國樑和邱佩琳出席，分享工作經驗。民眾黨主席黃國昌說，謝、邱合作無間，做出讓市民有感的政績，是地方聯合治理非常好的示範。

邱佩琳表示，她跟謝國樑合作的基礎是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，這5個互相是2015年「阿北（民眾黨前主席柯文哲）」擔任台北市長時，跟上海舉辦雙城論壇提出的口號，兩岸之間是如此，不同政黨之間也是如此，有這樣的基礎才能繼續往下走。

邱佩琳說，謝國樑交付她的主要任務之一是公私協力，近3年已與企業合作改成多處候車亭。曾有外地議員說，希望自家城市也能有這樣的候車亭，也有人用候車亭做成「早安圖」，都讓她非常感動。

邱佩琳也提及已故的父親邱創煥，因為曾任內政部長、台灣省主席，他也常走訪宮廟，並在基隆留下匾額。她希望走過父親走過的痕跡，所以也由她參加中元祭，城隍廟遶境等宮廟活動。

邱佩琳表示，參加今年中元祭「開燈放彩」活動時，她深信「老大公」跟「好兄弟」，不管是從前從漳州、泉州渡海而來的基隆人，或是日本人後代、或是隨國民國政府撤退過來的人，看到現在的的基隆人這樣和諧，一定會非常感動。