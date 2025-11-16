蘇澳分洪道工程經費綁在特別預算裡？吳宗憲批卓榮泰：還有沒有良心

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風嚴重侵襲，造成3000多戶淹水慘損，民眾怒轟蘇澳溪分洪道工程為何拖15年？增加經費遲未核定！行政院長卓榮泰日前勘災時表示，21億元將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」預算，盼立法院支持。立委吳宗憲今天大罵，把蘇澳人急迫的救命錢拿去綁特別預算，「還有沒有良心？」

11日的洪水來得又急又快，瞬間淹一層樓高，讓人想起15年前1021梅姬颱風夢魘，當時造成38死96傷慘劇，之後才有蘇澳溪分洪計畫的出現。該治水工程規模龐大，是國內繼員山子分洪道後的第二座大型分洪隧道工程，主工程委由水利署代為執行，管理中心等由縣政府施作。兩年前核定工程預算54億元，後因物價上揚，工程經費增為76億，年初修改計畫送中央審查。

增加21億經費為何在中央擺了快1年？每次颱風豪雨來襲，蘇澳人「剉著等」，上個月風神颱風與外圍環流共伴帶來「紫爆」大豪雨，時間接近1021，有人擔心到整夜未眠；才過幾天，11月11日鳳凰颱風狂襲，蘇澳最嚴重低窪區淹逾2層樓，居民急逃3樓避難，大罵「為何蘇澳溪分洪道工程不趕快做？一拖15年」。

行政院長卓榮泰隔天勘災時承諾經費沒問題，增加21億元納將納入明年的「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，希望立法院審查時支持這項預算。居民聽後認知解讀，立法委員若未支持明年這筆預算，蘇澳人就要繼續等下去，惶惶終日難安。

「為何拿攸關蘇澳人性命財產安全的21億元，去綁1000億元的特別預算？」立委吳宗憲表示，看到災民蒙受財產損失，如此急迫的蘇澳溪分洪道工程，中央應該馬上立即核定計畫，怎麼拿立委審查同意明年度預算來做交換與情勒？究竟還有沒有良心？

吳宗憲說，21億只占上億元預算的五十分之一，不成比例，行政院的「壞習慣」，經常把地方急迫需求建設，拿去「綁」特別預算，塞了一些垃圾預算企圖包裹闖關，分洪道工程如此急切，能夠讓你這樣綁的嗎？且特別預算並無舉債上限，債留子孫的作法，不負責任。