快訊

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

慘遭「F4」除名…朱孝天廣東演唱會現身！唱一半突掩面痛哭

官方才籲避免前往…上海浦東機場湧赴日人潮 陸客：臨時改動成本高

蘇澳分洪道工程經費綁在特別預算裡？吳宗憲批卓榮泰：還有沒有良心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道工程增加的21億元將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立法院審查支持。立委吳宗憲批，把救命錢包裹難特別預算的作法，還有沒有良心？ 圖／吳宗憲團隊提供
行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道工程增加的21億元將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立法院審查支持。立委吳宗憲批，把救命錢包裹難特別預算的作法，還有沒有良心？ 圖／吳宗憲團隊提供

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風嚴重侵襲，造成3000多戶淹水慘損，民眾怒轟蘇澳溪分洪道工程為何拖15年？增加經費遲未核定！行政院長卓榮泰日前勘災時表示，21億元將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」預算，盼立法院支持。立委吳宗憲今天大罵，把蘇澳人急迫的救命錢拿去綁特別預算，「還有沒有良心？」

11日的洪水來得又急又快，瞬間淹一層樓高，讓人想起15年前1021梅姬颱風夢魘，當時造成38死96傷慘劇，之後才有蘇澳溪分洪計畫的出現。該治水工程規模龐大，是國內繼員山子分洪道後的第二座大型分洪隧道工程，主工程委由水利署代為執行，管理中心等由縣政府施作。兩年前核定工程預算54億元，後因物價上揚，工程經費增為76億，年初修改計畫送中央審查。

增加21億經費為何在中央擺了快1年？每次颱風豪雨來襲，蘇澳人「剉著等」，上個月風神颱風與外圍環流共伴帶來「紫爆」大豪雨，時間接近1021，有人擔心到整夜未眠；才過幾天，11月11日鳳凰颱風狂襲，蘇澳最嚴重低窪區淹逾2層樓，居民急逃3樓避難，大罵「為何蘇澳溪分洪道工程不趕快做？一拖15年」。

行政院長卓榮泰隔天勘災時承諾經費沒問題，增加21億元納將納入明年的「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，希望立法院審查時支持這項預算。居民聽後認知解讀，立法委員若未支持明年這筆預算，蘇澳人就要繼續等下去，惶惶終日難安。

「為何拿攸關蘇澳人性命財產安全的21億元，去綁1000億元的特別預算？」立委吳宗憲表示，看到災民蒙受財產損失，如此急迫的蘇澳溪分洪道工程，中央應該馬上立即核定計畫，怎麼拿立委審查同意明年度預算來做交換與情勒？究竟還有沒有良心？

吳宗憲說，21億只占上億元預算的五十分之一，不成比例，行政院的「壞習慣」，經常把地方急迫需求建設，拿去「綁」特別預算，塞了一些垃圾預算企圖包裹闖關，分洪道工程如此急切，能夠讓你這樣綁的嗎？且特別預算並無舉債上限，債留子孫的作法，不負責任。

由於反彈聲浪大，行政院火速於13日核定計畫，縣政府14日收到核定公文。縣府今表示，公文裡未再提「4年1000億元縣市管河川改善計劃」等字眼。

行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道增加的21億元，將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立法院審查支持；隔天行政院火速核定計畫，公文中未再提納入4年1000億。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道增加的21億元，將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立法院審查支持；隔天行政院火速核定計畫，公文中未再提納入4年1000億。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道增加的21億元，將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立法院審查支持；隔天行政院火速核定計畫，公文中未再提納入4年1000億。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰日前勘災時表示，蘇澳分洪道增加的21億元，將納入「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立法院審查支持；隔天行政院火速核定計畫，公文中未再提納入4年1000億。記者戴永華／攝影
梅姬颱風造成蘇澳重大死傷，15年過去了，蘇澳溪分洪道工程尚未動工。圖／縣府提供
梅姬颱風造成蘇澳重大死傷，15年過去了，蘇澳溪分洪道工程尚未動工。圖／縣府提供

蘇澳 行政院 鳳凰颱風
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

赴秋祭惹議 吳宗憲：黨內不同聲音鄭麗文都有聽到

卓榮泰嗆韓國瑜：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋都要沈默吞忍？

吳宗憲一個決定曾讓羅志祥失望至今 多年後他吐心聲「誤判了」

吳宗憲爆網紅謝侑芯死前一天才跟他拍MV 如今畫面全部不能用了

相關新聞

立院明排審勞保撥補法制化 勞動部報告：持開放態度盼共同討論

行政院編列115年度中央政府總預算，明年再度撥補勞保基金近1300億元，朝野立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任。...

鄭麗文曝與德在台協會代表會面 強調台海和平穩定是德核心利益

國民黨主席鄭麗文今天在臉書發文，稱近日於中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz） ，雙方就台灣政...

「行政院普發現金一萬元」遭批前後矛盾 綠反擊在野才雙標

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，遭質疑與民進黨過去反對普發現金的立場相悖。民進黨發言人卓冠廷指...

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象有利勝選

聯電創辦人曹興誠力薦賴清德總統徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。曹興誠上周在臉書建議後，今天再度發聲指沈伯...

蘇澳分洪道工程經費綁在特別預算裡？吳宗憲批卓榮泰：還有沒有良心

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風嚴重侵襲，造成3000多戶淹水慘損，民眾怒轟蘇澳溪分洪道工程為何拖15年？增加經費遲未核定！行政院...

劉世芳拜會證嚴法師 感謝慈濟協助救災盼持續密切合作

內政部長劉世芳昨率同消防署長蕭煥章、宗教及禮制司長林振祿及花蓮縣警察局長陳百祿等一行，前往花蓮靜思精舍拜會證嚴法師，並與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。