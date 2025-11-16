【即時短評】普發現金前倨後恭 執政黨好意思割稻尾？

普發現金一萬元讓民眾歡天喜地，執政黨從總統府、行政院到民進黨中央黨部也都大力宣傳，彷彿是自身力推的重要政績，卻忘了自己過往是如何反對，甚至以傲慢態度羞辱支持該政策的民眾，如此割稻尾已是得了便宜還賣乖，又怎好意思指責「立法院負責刪減預算」？

回顧普發現金整個政策推動，最主要是政府多年都有歲計賸餘，也就是所謂「超徵稅收」，且執政的民進黨宣稱台灣經濟成長亮眼，那在野黨要讓民眾共享果實、雨露均霑本無不可，況且過去蔡英文政府時期也有類似政策，但在大罷免之際，卻被政治操作成政治買票。

是不是政策買票，還是要回到民眾感受，面對美國對等關稅風暴來襲，政府宣稱台美關係史上最好，但談判的稅率卻是我國主要競爭國中最差，民眾心理已經不能接受；面對經濟衝擊帶來的民生需求，民眾都盼普發現金來一解燃眉之急，卻被民進黨以舉債、違憲為理由反對。

民進黨找不到所謂違了哪條法、違了什麼憲，而在野黨通過相關法案、預算並由行政願逼不得已執行普發現金一萬元後，才來緊急大轉彎，拿出鐮刀割一波稻尾，這也證明普發現金一萬元是民眾有需求、符合民意的，一切合情、合理也合法，不只是民進黨從上到下自打臉，這一連串公開且難堪的轉變，更是讓民眾看清民進黨的算計。

本來默默收割也就算了，民進黨現在還要對立法院倒打一耙，說「錢是行政院發的，立法院負責刪減預算」，若是「登記入帳」者還會有備註「行政院發」，想將政治紅利吃乾抹淨。這不只是引發在野砲轟，更是惹火眾多民眾，認為執政的民進黨，直到最後一刻都還只想著政治、只想著算計，尤其不少民眾過去支持普發現金，是遭到民進黨及相關側翼攻擊甚至羞辱的，如此前倨後恭的態度，已經讓民眾心寒。

其實回顧過往，這已經不是賴政府的第一次，遙想賴清德總統就職演說時對「存謙卑的心」、「人民至上」朗朗上口，還強調「行政立法協調合作，共同推動國政」，結果就職不到一年就發動史無前例對在野的「大罷免」，甚至疑似對在野或同黨政敵發動司法清算，有這樣的總統，有前倨後恭的政府也就不奇怪了。