立院明排審勞保撥補法制化 勞動部報告：持開放態度盼共同討論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會明天排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終給付責任。圖／聯合報系資料照片
立法院社會福利及衛生環境委員會明天排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終給付責任。圖／聯合報系資料照片

行政院編列115年度中央政府總預算，明年再度撥補勞保基金近1300億元，朝野立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任。立法院社會福利及衛生環境委員會明天將排審此案，勞動部書面報告今送交立院，勞動部在報告中表示，將秉持開放態度共同討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會明天排審「勞工保險條例」修正草案，其中國民黨立委許宇甄、王育敏、羅廷瑋、徐欣瑩、翁曉玲、王鴻薇，另外還有民進黨立委陳瑩、李昆澤、賴瑞隆、蔡其昌、陳秀寳、楊曜、蔡易餘、王美惠及民眾黨立委林國成等人皆提案，增列政府撥補為勞工保險基金來源，勞工保險財務中央政府負最後支付責任。

勞動部在書面報告指出，確保勞工退休保障是勞動部重大勞動政策，而且責無旁貸，未來會持續爭取與編列預算撥補勞工保險基金，「在政策立場上，就是由政府負最後支付責任」，而針對朝野立委所提修正草案，勞動部也將秉持開放態度共同討論，希望有助於立法院審議。

勞動部表示，依照財政紀律法第7條規定，各級政府及立法機關制定或修正法律，不得增訂固定經費額度或比率保障，因此建議不明定政府每年撥補金額。至於勞工保險如有虧損由政府撥補，目前整體收支為順差、尚未有虧損情形，修法後將有現行無法每年撥補的疑慮。

林國成先前在立法院質詢時指出，我國勞工保險自民國39年開辦，目前有將近1100萬人投保，亦即約全國二分之一人口，對於勞工保障確實有其必要，民進黨政府連續多年撥補，民眾黨團也提出相關修法，明定政府應負勞保基金最後支付責任，詢問行政院對此有何看法。

行政院長卓榮泰答詢時表示，勞工保險是政府的責任，針對在野黨提案修法，「這些條文政府已經在做」，問題在於「固定」撥補的定義為何，需要衡量國家財政、勞保基金的變化等，因此「固定」兩字必須再行斟酌，政府會負起最終責任，「政府不會讓勞保倒，而且會讓勞保越來越好。」

勞動部長洪申翰則說，有關勞工保險財務，政府負起最終責任，「這就是現在的政策，一以貫之」，即便財政收支劃分法有所修正，明年度仍然編列1200億元預算，再加上韌性特別預算編列100億元，總計有1300億元撥補金額，對於立委提案修法，勞動部持開放態度，未來將會予以尊重。

勞動部 保險 行政院
