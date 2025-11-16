「行政院普發現金一萬元」遭批前後矛盾 綠反擊在野才雙標

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，遭質疑與民進黨過去反對普發現金的立場相悖。民進黨發言人卓冠廷指出，在野黨在韌性特別條例中，自行增加普發現金1萬條例有違法違憲之虞，行政院為順應民意並求解決受關稅衝擊產業支持方案不受影響，在修正的特別條例中增列普發現金1萬，合法合憲；而普發現金本來就是由行政院所屬之國庫發放，且皆有前例可循，因此於加註「行政院發」並無不合理。

卓冠廷說，若要說雙標，民眾黨最初提出的普發現金版本是6000元，並宣稱是精算後不用舉債版本，怎麼最後會接受國民黨的1萬元版本？此外，多數國民黨執政的縣市被查出近年也有歲計賸餘情況，也被議會要求比照中央普發現金，卻被國民黨的縣市長拒絕，這不是雙標，什麼才是雙標？

網友指過往不會標發放單位，一看就是政治操作；國民黨立委酸，最好連衛生紙都印「行政院發」，民進黨為反對而反對已經被人民看破；民眾黨立法院黨團也說，民進黨前後矛盾「自打臉」，正上演官場現形記。

行政院發言人李慧芝日前表示，只要是政府機關發的錢，都會註記「行政院發」，不只普發現金，包括育嬰津貼都是如此；金管會銀行局長童政彰解釋，因為金額是「批次到達」，備註便於金融機構辨別這些錢是政府發放給民眾的，「有助於風險辨識」。