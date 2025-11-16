快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，有媒體報導高確定回歸港湖選議員，市黨部表示，目前港湖現任加新人只有4人表態，若沒增加就不用初選。本報資料照
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，有媒體報導高確定回歸港湖選議員，市黨部表示，目前港湖現任加新人只有4人表態，若沒增加就不用初選。本報資料照

前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，今有媒體報導高確定回歸港湖選議員民進黨北市黨部表示，港湖原則上應會提4席參選，目前港湖現任加新人只有4人表態，若沒增加，恐不用參加初選直接提名。

目前港湖選區民進黨2022共提名4席議員，最終當選3席議員，包含何孟樺、王孝維、李建昌，而李有意交棒律師陳又新，若加上現階段有意捲土重來的高嘉瑜，共有4人要挑戰2026，北市黨部主委張茂楠表示，原則上提名策略仍與上次差不多，不會減少或增加提名席次。

張茂楠表示，初選登記預計會在3月登場，若最終拍板確定提名4席，而該選區若也只有4人表態，同額則不用初選，但若超過4人不管是現任或是曾擔任立委高嘉瑜通通都要初選，通過者才可獲得提名。

不過同選區台灣基進秘書長吳欣岱也有意參選，張茂楠坦言，吳確實與民進黨部分票源重疊，有可能瓜分到選票，但對民進黨來說也不可能提低於4席，若獲提名，各參選人必須努力開拓票源，保證選票最大化。

民進黨 議員 高嘉瑜 北市 吳欣岱
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說

高嘉瑜爆料挨告 北市府前副發言人勸：勿硬拉長者當擋箭牌

高嘉瑜爆料挨告讓陳情翁又氣又怕？ 北市社會局嗆：告的是妳

不僅上海還有北京？北市全推給Google 高嘉瑜攜7旬翁出面：又氣又怕

相關新聞

立院明排審勞保撥補法制化 勞動部報告：持開放態度盼共同討論

行政院編列115年度中央政府總預算，明年再度撥補勞保基金近1300億元，朝野立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任。...

最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選

前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...

鄭麗文曝與德在台協會代表會面 強調台海和平穩定是德核心利益

國民黨主席鄭麗文今天在臉書發文，稱近日於中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz） ，雙方就台灣政...

「行政院普發現金一萬元」遭批前後矛盾 綠反擊在野才雙標

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，遭質疑與民進黨過去反對普發現金的立場相悖。民進黨發言人卓冠廷指...

【即時短評】普發現金前倨後恭 執政黨好意思割稻尾？

普發現金一萬元讓民眾歡天喜地，執政黨從總統府、行政院到民進黨中央黨部也都大力宣傳，彷彿是自身力推的重要政績，卻忘了自己過...

民進黨初選標榜公平公正 仍有灰色地帶「偷吃步」空間

民進黨備戰2026年地方選舉，嘉義縣、台南市、高雄市等三縣市初選已截止登記。民進黨秘書長徐國勇上任時，曾信誓旦旦說，初選保證「公平、公正、公開」，但民進黨人士透露，黨中央固然希望初選百分百萬無一失，但初選就是比民調，仍有些技術層面的灰色地帶，包括選前不同方式解讀民調混淆視聽、訓練支持者如何精準回答民調電話、民調如何抽樣無法讓所有人信服等，對黨中央這回主持初選選務，都是考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。