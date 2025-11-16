謝國樑邀邱佩琳當副手 成民眾黨「聯合政府」實踐範例

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌（前右）和應邀出席的國民黨基隆市長謝國樑（前左）握手致意。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌（前右）和應邀出席的國民黨基隆市長謝國樑（前左）握手致意。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑主政，並由民眾黨籍的副市長邱佩琳，輔佐他治理城市。謝國樑今天出席民眾黨舉辦的「聯合政府論壇」時，指他對聯合政府、共同治理的想法，就是「合一」，這兩個字也是他思考如何治理城市的角度。

民眾黨今天在基隆長榮桂冠酒店彭園會館星海B廳，舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，黃國昌和民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立委黃珊珊和劉書彬、國民黨立委林沛祥等人出席。

民眾黨安排謝國樑、邱佩琳各自分享跨黨合作治理城市的經驗，謝國樑說，非常感謝邱佩琳3年來在市政給他很大的幫忙。想到「聯合政府」，想到「共同治理」，他用兩個字想跟大家分享，就是「合一」。

謝國樑表示，因為兩人有同樣的目標，同樣的理念，卻是來自不同的政黨，來自不同的背景，所以要有「合一」的想法跟態度才能合作。

謝國樑說，基隆現在施政團隊「這個群體」，其實非常和諧，這個和諧跟團結是大家共同努力的成績，包括他跟林沛祥、「佩琳姐」，跟基市府秘書長方定安，甚至跟所有民眾黨的朋友，大家一起努力成就的。

謝國樑表示，回顧3年努力過程中，他常跟林沛祥說，這個小角我們還沒有補起來，什麼時候候去把它補起來，那邊好像還缺什麼，他們隨時隨地都在討論這些東西，都在談如何讓我們人跟人結合，更合一。

謝國樑說，他要「合一」這兩個字做為他詮釋城市治理的角度，因為他真的是很想打造讓基隆有愛。到現在做的好不好，他不敢講，由大家來評論。最後謝還分享3個執政心得，第一是他們非常努力，第二是持續有在進步，第三是永遠懷著還要更努力的心情繼續做事。

國民黨基隆市長謝國樑今在民眾黨舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，分享對聯合政府、共同治理的想法，就是「合一」兩個字。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市長謝國樑今在民眾黨舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，分享對聯合政府、共同治理的想法，就是「合一」兩個字。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，民眾黨主席黃國昌和國民黨基隆市長謝國樑等人出席。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 民眾黨 基隆 邱佩琳
