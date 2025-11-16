普發一萬備註行政院發被網猛酸 在野轟：最好連衛生紙都印

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，有網友直呼，過往不會標發放單位，一看就是政治操作。國民黨立委齊轟，最好連衛生紙都印「行政院發」，民進黨為反對而反對已經被人民看破；民眾黨立法院黨團也說，民進黨前後矛盾「自打臉」，正上演官場現形記。

全民普發現金一萬元備註「行政院發」話題歷經多日，持續在網路延燒，網友也以過往經驗質疑，以前政府發錢都不會備註哪個單位發的，而是備註該款項的名目，如退稅就備註「綜所稅」，這次卻直接備註「行政院發」，真的很奇怪，一看就是政治操作。

網友也好奇，普發現金的攻防其實都已經結束，現在就是做好發的工作，有必要還在最後一步繼續操作？貼文一出也迅速引發大量網友共鳴，「可以改成民進黨發？」、「怕人家還記得當時行政院長全力反對」、「還說發一萬是違憲，沈大立委說發了就」、「明明就是賴清德發～」、「隨便他洗啊，反正就是大罷免大失敗才要發」、「應該寫綠共發」、「皇恩浩蕩」、「不是違憲嗎？行政院居然自己備註，院長你沒事吧？」。

國民黨立委林沛祥直呼，那乾脆以後公家機關衛生紙也印行政院發，最好是印「行政院長卓榮泰」，甚至「行政院前院長賴清德」，要鬧笑話就鬧大一點。其實這些行為早就讓老百姓覺得噁心，讓大家感覺民進黨心中只有選舉與政治，沒有人民與政策。

國民黨立委林思銘也說，民進黨網軍治國已經被民眾打臉，什麼政策都是為反對而反對，只要在野提出，再好的政策也被否決，完全不顧主流民意的想法，所以這次就是一個案例，民進黨還是學不到教訓，繼續跟主流民意對著幹，相信終將被民眾所唾棄。

民眾黨立法院黨團表示，政府連年超徵近2兆元，經過在野黨立委努力爭取，終於把錢交還到人民手中，然而在入帳備註欄卻寫著「全民+1政府相挺」，那是民進黨清楚向全民公告「自打臉」，因為這些高官在4個月前完全沒有相挺普發現金。

民眾黨團指出，行政院長卓榮泰宣稱「大家拿到錢只能買遙控飛機； 普發現金違憲還要舉債；我天人交戰」。民進黨過去一路批「違憲賣台」，如今卻把普發現金變成德政，要完美收割，讓人民目睹一幕幕官場現形記，撕爛這些民進黨政客的雙標假面。