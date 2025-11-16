快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

普發一萬備註行政院發被網猛酸 在野轟：最好連衛生紙都印

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
全民普發現金一萬元開跑，成熱門話題。圖／聯合報系資料照片
全民普發現金一萬元開跑，成熱門話題。圖／聯合報系資料照片

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，有網友直呼，過往不會標發放單位，一看就是政治操作。國民黨立委齊轟，最好連衛生紙都印「行政院發」，民進黨為反對而反對已經被人民看破；民眾黨立法院黨團也說，民進黨前後矛盾「自打臉」，正上演官場現形記。

全民普發現金一萬元備註「行政院發」話題歷經多日，持續在網路延燒，網友也以過往經驗質疑，以前政府發錢都不會備註哪個單位發的，而是備註該款項的名目，如退稅就備註「綜所稅」，這次卻直接備註「行政院發」，真的很奇怪，一看就是政治操作。

網友也好奇，普發現金的攻防其實都已經結束，現在就是做好發的工作，有必要還在最後一步繼續操作？貼文一出也迅速引發大量網友共鳴，「可以改成民進黨發？」、「怕人家還記得當時行政院長全力反對」、「還說發一萬是違憲，沈大立委說發了就」、「明明就是賴清德發～」、「隨便他洗啊，反正就是大罷免大失敗才要發」、「應該寫綠共發」、「皇恩浩蕩」、「不是違憲嗎？行政院居然自己備註，院長你沒事吧？」。

國民黨立委林沛祥直呼，那乾脆以後公家機關衛生紙也印行政院發，最好是印「行政院長卓榮泰」，甚至「行政院前院長賴清德」，要鬧笑話就鬧大一點。其實這些行為早就讓老百姓覺得噁心，讓大家感覺民進黨心中只有選舉與政治，沒有人民與政策。

國民黨立委林思銘也說，民進黨網軍治國已經被民眾打臉，什麼政策都是為反對而反對，只要在野提出，再好的政策也被否決，完全不顧主流民意的想法，所以這次就是一個案例，民進黨還是學不到教訓，繼續跟主流民意對著幹，相信終將被民眾所唾棄。

民眾黨立法院黨團表示，政府連年超徵近2兆元，經過在野黨立委努力爭取，終於把錢交還到人民手中，然而在入帳備註欄卻寫著「全民+1政府相挺」，那是民進黨清楚向全民公告「自打臉」，因為這些高官在4個月前完全沒有相挺普發現金。

民眾黨團指出，行政院長卓榮泰宣稱「大家拿到錢只能買遙控飛機； 普發現金違憲還要舉債；我天人交戰」。民進黨過去一路批「違憲賣台」，如今卻把普發現金變成德政，要完美收割，讓人民目睹一幕幕官場現形記，撕爛這些民進黨政客的雙標假面。

行政院 普發一萬 國民黨 卓榮泰 發現金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

批剝奪陸配參政權第一名 羅智強嗆：綠提案保護沈伯洋反對到底

港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說

喊人人致電韓國瑜阻新財劃法 黃國昌批綠委：淪為行政權附庸大可辭職

財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算

相關新聞

藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開

民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全...

普發一萬備註行政院發被網猛酸 在野轟：最好連衛生紙都印

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，有網友直呼，過往不會標發放單位，一看就是政治操作。國民黨立委齊...

IPAC共同創辦人裴倫德：中國施壓多國阻撓挺台

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Lukede Pulford）今天說，台灣相關議題易引來中國...

前環保署長林俊義辭世 彭啓明：不捨與哀痛

前環保署長林俊義為我國政黨輪替後的首任民進黨籍環保署長，林俊義13日辭世，享壽87歲。環境部長彭啓明於臉書悼念，對此深感...

深化國會外交 江啟臣率跨黨派立委訪團赴美國及巴拉圭

立法院副院長江啟臣今上午代表院長韓國瑜，率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭，推動國會外交並加強僑務交流。訪團另將赴美...

俄烏戰重塑歐洲社會 軍事化、安全與人性生存的抉擇

沉寂一時的俄烏戰爭再度回到世人眼前。烏克蘭戰略要地波克羅夫斯克（紅軍城）岌岌可危，總統澤倫斯基再度面臨撤退恐讓俄軍更接近完全控制頓內次克州，死守則可能重演過去城市消耗戰、付出極大傷亡的兩難。雪上加霜的是內閣捲入一億美元的貪瀆風暴，司法與能源部長引咎請辭獲准，兩人都是澤倫斯基的親信，再度「清君側」已很難對金主歐盟交代。俄軍加強狂轟濫炸的力道，說好的美軍戰斧飛彈只聞樓梯響，俄烏戰爭正進入新的節點……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。