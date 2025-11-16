快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

IPAC共同創辦人裴倫德：中國施壓多國阻撓挺台

中央社／ 巴黎15日專電
IPAC創辦人兼主任裴倫德。（美聯社）
IPAC創辦人兼主任裴倫德。（美聯社）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Lukede Pulford）今天說，台灣相關議題易引來中國強烈反彈，在中國施壓下，IPAC「已失去3個國家」。

第54屆歐洲台灣協會聯合會年會今天在巴黎的法國國立東方語言與文化學院（Inalco）舉行，主題為「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，裴倫德受邀參加座談。

裴倫德說，觸及台灣的議題很容易引來中國強烈反彈，IPAC為此「已失去3個國家」，分別是馬拉威、甘比亞和索羅門群島。

他表示，中國威脅馬拉威政府，若不使其議員退出IPAC，就取消馬拉威總統訪中行程；甘比亞也遇到類似狀況。

他說，北京還聯繫索羅門群島政府，要求兩名索國共同主席退出IPAC，還要一份支持「一中原則」的聲明，「而他們兩樣都得到了」，有一人退出IPAC，如今只剩索國議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）為台灣發聲。

裴倫德還說，去年台北年會召開前，北京拿到名單，向11國代表施壓不要與會，這次也施壓肯亞和其他非洲國家，詳情尚不清楚，但這顯示「我們這些試著在台灣之外為台灣挺身而出的人，承受來自北京非常大的壓力，需要你們的支持」。

副總統蕭美琴上週應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會發表演說，被視為外交突破，但隨後出現謠言稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

裴倫德在座談問答時間對此表示，IPAC沒有台灣政府的大筆捐款，「這是假消息」；IPAC近日不僅促成蕭副總統的演說，還阻止美國「親共」商人松頓（John Thornton）的紅鳥資本（Redbird CapitalPartners）收購英國每日電訊報（Daily Telegraph），所以他敢說，IPAC是很有影響力的組織。

馬拉威 北京 索羅門
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日爭端再起 陸黃海實彈演習

馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

不僅上海還有北京？北市全推給Google 高嘉瑜攜7旬翁出面：又氣又怕

陸批IPAC「反華份子小集團」 沈有忠：中共根本無意與我民選政府對話

相關新聞

藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開

民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全...

普發一萬備註行政院發被網猛酸 在野轟：最好連衛生紙都印

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，有網友直呼，過往不會標發放單位，一看就是政治操作。國民黨立委齊...

IPAC共同創辦人裴倫德：中國施壓多國阻撓挺台

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Lukede Pulford）今天說，台灣相關議題易引來中國...

前環保署長林俊義辭世 彭啓明：不捨與哀痛

前環保署長林俊義為我國政黨輪替後的首任民進黨籍環保署長，林俊義13日辭世，享壽87歲。環境部長彭啓明於臉書悼念，對此深感...

深化國會外交 江啟臣率跨黨派立委訪團赴美國及巴拉圭

立法院副院長江啟臣今上午代表院長韓國瑜，率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭，推動國會外交並加強僑務交流。訪團另將赴美...

俄烏戰重塑歐洲社會 軍事化、安全與人性生存的抉擇

沉寂一時的俄烏戰爭再度回到世人眼前。烏克蘭戰略要地波克羅夫斯克（紅軍城）岌岌可危，總統澤倫斯基再度面臨撤退恐讓俄軍更接近完全控制頓內次克州，死守則可能重演過去城市消耗戰、付出極大傷亡的兩難。雪上加霜的是內閣捲入一億美元的貪瀆風暴，司法與能源部長引咎請辭獲准，兩人都是澤倫斯基的親信，再度「清君側」已很難對金主歐盟交代。俄軍加強狂轟濫炸的力道，說好的美軍戰斧飛彈只聞樓梯響，俄烏戰爭正進入新的節點……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。