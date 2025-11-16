IPAC共同創辦人裴倫德：中國施壓多國阻撓挺台

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Lukede Pulford）今天說，台灣相關議題易引來中國強烈反彈，在中國施壓下，IPAC「已失去3個國家」。

第54屆歐洲台灣協會聯合會年會今天在巴黎的法國國立東方語言與文化學院（Inalco）舉行，主題為「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，裴倫德受邀參加座談。

裴倫德說，觸及台灣的議題很容易引來中國強烈反彈，IPAC為此「已失去3個國家」，分別是馬拉威、甘比亞和索羅門群島。

他表示，中國威脅馬拉威政府，若不使其議員退出IPAC，就取消馬拉威總統訪中行程；甘比亞也遇到類似狀況。

他說，北京還聯繫索羅門群島政府，要求兩名索國共同主席退出IPAC，還要一份支持「一中原則」的聲明，「而他們兩樣都得到了」，有一人退出IPAC，如今只剩索國議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）為台灣發聲。

裴倫德還說，去年台北年會召開前，北京拿到名單，向11國代表施壓不要與會，這次也施壓肯亞和其他非洲國家，詳情尚不清楚，但這顯示「我們這些試著在台灣之外為台灣挺身而出的人，承受來自北京非常大的壓力，需要你們的支持」。

副總統蕭美琴上週應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會發表演說，被視為外交突破，但隨後出現謠言稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

裴倫德在座談問答時間對此表示，IPAC沒有台灣政府的大筆捐款，「這是假消息」；IPAC近日不僅促成蕭副總統的演說，還阻止美國「親共」商人松頓（John Thornton）的紅鳥資本（Redbird CapitalPartners）收購英國每日電訊報（Daily Telegraph），所以他敢說，IPAC是很有影響力的組織。