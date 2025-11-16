前環保署長林俊義辭世 彭啓明：不捨與哀痛

前環保署長林俊義為我國政黨輪替後的首任民進黨籍環保署長，林俊義13日辭世，享壽87歲。環境部長彭啓明於臉書悼念，對此深感不捨與哀痛。

彭啓明表示，林俊義在2000年至2001年帶領環保署期間，正是台灣環境政策轉折、制度奠基的關鍵時刻。他以「創造乾淨、整潔、舒適的環境」與「兼顧環境與生態」為核心理念，許多今日大家視為理所當然的環保制度、跨部會協作與國際接軌基礎，都是在林俊義的努力下逐步建立。

彭啓明指出，林俊義為台灣建立事業廢棄物管制制度的重要里程碑，當時面對旗山溪遭廢溶劑汙染與紅蝦山非法掩埋事件，林俊義不僅親赴現場，更推動了《全國事業廢棄物管制清理方案》，明確建立由經濟部統籌責任的制度框架，之後更成立「事業廢棄物管制中心」，奠定日後台灣廢棄物申報、查核、輔導的完整制度。

此外，從海洋汙染防治法、海水水體分類、中小型焚化爐戴奧辛標準，到政府政策環評作業辦法，乃至民眾檢舉獎勵制度等，今天所依循的許多制度，是在他任內奠定法規基礎。另其任內，行政院核定二仁溪與將軍溪整治，中央與地方正式啟動巡守隊，這場整治工程後來成為台灣河川治理的重要象徵，其起點正是當年的這一步。

彭啓明表示，2001年阿瑪斯號漏油事件，林俊義第一時間成立跨部會應變小組，結合軍方、人力與學術單位，公開資訊、嚴格監測、全力清理，奠定台灣日後海洋汙染應變模式的雛形。另也積極走向國際，與美國加州環保署簽下合作協定，也與產業界、學界深度對話，並推出「署長與民有約」，打開主管機關與民眾直接溝通的大門。

而他的任內，也是多座縣市焚化爐完工與驗收的重要時期，這些基礎建設支撐了之後20多年台灣廢棄物處理的穩定度，對民眾生活影響深遠。

彭啓明表示，身為現任環境部長，深深感念林俊義曾走過的路，也在此承諾，會延續他的精神，讓台灣的環境治理在時代的挑戰中持續往前。