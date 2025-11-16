快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

前環保署長林俊義辭世 彭啓明：不捨與哀痛

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
前環保署長林俊義13日辭世。本報系資料照片
前環保署長林俊義13日辭世。本報系資料照片

環保署長林俊義為我國政黨輪替後的首任民進黨籍環保署長，林俊義13日辭世，享壽87歲。環境部彭啓明臉書悼念，對此深感不捨與哀痛。

彭啓明表示，林俊義在2000年至2001年帶領環保署期間，正是台灣環境政策轉折、制度奠基的關鍵時刻。他以「創造乾淨、整潔、舒適的環境」與「兼顧環境與生態」為核心理念，許多今日大家視為理所當然的環保制度、跨部會協作與國際接軌基礎，都是在林俊義的努力下逐步建立。

彭啓明指出，林俊義為台灣建立事業廢棄物管制制度的重要里程碑，當時面對旗山溪遭廢溶劑汙染與紅蝦山非法掩埋事件，林俊義不僅親赴現場，更推動了《全國事業廢棄物管制清理方案》，明確建立由經濟部統籌責任的制度框架，之後更成立「事業廢棄物管制中心」，奠定日後台灣廢棄物申報、查核、輔導的完整制度。

此外，從海洋汙染防治法、海水水體分類、中小型焚化爐戴奧辛標準，到政府政策環評作業辦法，乃至民眾檢舉獎勵制度等，今天所依循的許多制度，是在他任內奠定法規基礎。另其任內，行政院核定二仁溪與將軍溪整治，中央與地方正式啟動巡守隊，這場整治工程後來成為台灣河川治理的重要象徵，其起點正是當年的這一步。

彭啓明表示，2001年阿瑪斯號漏油事件，林俊義第一時間成立跨部會應變小組，結合軍方、人力與學術單位，公開資訊、嚴格監測、全力清理，奠定台灣日後海洋汙染應變模式的雛形。另也積極走向國際，與美國加州環保署簽下合作協定，也與產業界、學界深度對話，並推出「署長與民有約」，打開主管機關與民眾直接溝通的大門。

而他的任內，也是多座縣市焚化爐完工與驗收的重要時期，這些基礎建設支撐了之後20多年台灣廢棄物處理的穩定度，對民眾生活影響深遠。

彭啓明表示，身為現任環境部長，深深感念林俊義曾走過的路，也在此承諾，會延續他的精神，讓台灣的環境治理在時代的挑戰中持續往前。

彭啓明 環保署 環境部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風逐漸逼近 彭啓明：確保光復市區不會出現泥石流

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

影／廢棄物非法棄置層出不窮 彭啓明：設置合法去化管道

相關新聞

藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開

民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全...

普發一萬備註行政院發被網猛酸 在野轟：最好連衛生紙都印

全民普發現金一萬元開跑，若使用帳戶登記將備註「行政院發」，有網友直呼，過往不會標發放單位，一看就是政治操作。國民黨立委齊...

IPAC共同創辦人裴倫德：中國施壓多國阻撓挺台

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Lukede Pulford）今天說，台灣相關議題易引來中國...

前環保署長林俊義辭世 彭啓明：不捨與哀痛

前環保署長林俊義為我國政黨輪替後的首任民進黨籍環保署長，林俊義13日辭世，享壽87歲。環境部長彭啓明於臉書悼念，對此深感...

深化國會外交 江啟臣率跨黨派立委訪團赴美國及巴拉圭

立法院副院長江啟臣今上午代表院長韓國瑜，率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭，推動國會外交並加強僑務交流。訪團另將赴美...

俄烏戰重塑歐洲社會 軍事化、安全與人性生存的抉擇

沉寂一時的俄烏戰爭再度回到世人眼前。烏克蘭戰略要地波克羅夫斯克（紅軍城）岌岌可危，總統澤倫斯基再度面臨撤退恐讓俄軍更接近完全控制頓內次克州，死守則可能重演過去城市消耗戰、付出極大傷亡的兩難。雪上加霜的是內閣捲入一億美元的貪瀆風暴，司法與能源部長引咎請辭獲准，兩人都是澤倫斯基的親信，再度「清君側」已很難對金主歐盟交代。俄軍加強狂轟濫炸的力道，說好的美軍戰斧飛彈只聞樓梯響，俄烏戰爭正進入新的節點……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。