影／率跨黨派委員出訪巴拉圭 江啟臣盼發揮台灣經濟影響力

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
立法院副院長江啟臣（右三）今天率跨黨派立委一同出訪巴拉圭，行前在桃園機場發表談話，江啟臣表示此次出訪的首站將是在美國底特律參加北美洲台商總會的活動，希望了解海外台商的現況。記者葉信菉／攝影
立法院副院長江啟臣今天率跨黨派立委一同出訪巴拉圭，行前在桃園機場發表談話，江啟臣表示此次出訪的首站將是在美國底特律參加北美洲台商總會的活動，希望在了解海外台商的現況，並與當地官員進行會晤，討論兩岸關係及台商的需求，強調立法院作為台商的娘家，聆聽他們的意見並促進台灣在全球經濟上的影響。

接下來將前往南美的巴拉圭，該國自1957年與台灣建交以來，成為台灣在國際上的重要盟友。巴拉圭的參議院及國會議長在過去一年曾拜訪台灣，此次訪問將是對對方的回訪。此外也將視察台巴之間的多個合作計畫，涵蓋教育、醫療、經濟及農業等領域，這些計畫構成雙邊關係的重要基礎。江啟臣表示，國會外交被視為多元且重要的外交管道，希望讓世界瞭解台灣，並確保國家的利益。希望透過此次行程促進台灣與巴拉圭的合作，以提升雙方的關係。

立法院副院長江啟臣（中）今天率跨黨派立委一同出訪巴拉圭，江啟臣表示國會外交被視為多元且重要的外交管道，希望讓世界瞭解台灣，並確保國家的利益。記者葉信菉／攝影
巴拉圭 台商 江啟臣 出訪
