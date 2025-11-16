快訊

高教濫訴／學生網路公審升溫 教授尊嚴低落如何自保？

日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？

高市談話會何讓陸反應如此強烈？官媒：醞釀防務政策轉向野心

聽新聞
0:00 / 0:00

港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前立委高嘉瑜。記者楊正海／攝影
前立委高嘉瑜。記者楊正海／攝影

被視為吸票機的民進黨前立委高嘉瑜傳將投入2026港湖議員選舉，民進黨議員何孟樺引莊子說「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知其幾千里也」，高嘉瑜就是這樣一條大魚，大魚游水，自然也會掀起大浪；被大浪波及的人，當然也會反應激烈。

何說，所以高嘉瑜會不會衝擊2026，會衝擊誰的2026，相信這幾天大家都看得很明白。

由於先前國民黨港湖議員游淑慧曾在臉書評論，認為若高嘉瑜回鍋選港湖，將是深水炸彈，民進黨同選區議員將瑟瑟發抖。

何孟樺則說，高會不會衝擊2026，會衝擊誰的2026？相信這幾天大家都看得很明白。

何孟樺提到，除了高是否回鍋，這幾天大家對民進黨台北市長的人選也非常關心。她想，大家對民進黨候選人的期待高，顯然是因為對三年來施政無能的蔣市長滿意低，民心思變。既然如此，民進黨當然有義務提出強棒，來回應選民的期待，這也正是徐秘書長與選對會努力的方向。

何說，她真心覺得，國民黨同僚酸幾句也就算了，畢竟就算「蔣不聽」，也很難對同黨的市長「蔣幾句」，說不得自家人，只好說說別人家。倒是民眾黨的同僚也來湊熱鬧，是忘了貴黨人選也未定嗎？真不知道是要找林國成當候選人，還是要找陳昭姿當候選人，或是剛被爆料，黑粉滿滿的館長？如果民眾黨不提出台北市長人選的話，民眾黨的同僚們，何不現在就開始幫國民黨議員們助選呢？

民進黨 議員 高嘉瑜 國民黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高嘉瑜爆料挨告 北市府前副發言人勸：勿硬拉長者當擋箭牌

高嘉瑜爆料挨告讓陳情翁又氣又怕？ 北市社會局嗆：告的是妳

不僅上海還有北京？北市全推給Google 高嘉瑜攜7旬翁出面：又氣又怕

高嘉瑜爆北市官網出現「上海區公所」社會局長要求致歉：錯誤訊息

相關新聞

勞保撥補法制化 拚本會期三讀

立法院衛環委員會明天排審「勞工保險條例」修正草案，包含撥補勞保法制化，以及讓勞保從現今「撥補制」，改為政府負最終支付責任...

冷眼集／勞保法制化 朝野政治盤算 慷全民之慨

立法院衛環委員會本周排審勞工保險條例修正草案，修法核心內容是「撥補勞保」法制化，並將勞保從現行的「撥補制」轉為「政府負最...

公共工程頻流標 地方：應依營造量能 管控建設量

「政府採購法」修正草案擬將首次招標須達三家廠商投標改為一家即可開標，引發是否為特定人開後門的疑慮；熟悉招標制度的地方官員...

港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說

被視為吸票機的民進黨前立委高嘉瑜傳將投入2026港湖議員選舉，民進黨議員何孟樺引莊子說「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知...

中日角力加劇 台灣勿誤判情勢站上火線

日本首相高市早苗一席「台灣有事即日本有事」的談話，再度引爆北京不滿。中國接連發布對日旅遊警訊、宣布在黃海部分海域進行實彈演訓，形成輿論戰、經濟施壓與軍事訊號並行的「複合式」對日壓力。面對情勢升溫，台灣政府對中國的單邊施壓予以強烈譴責，只是在中日關係邁入冷凍期的敏感時刻，台灣應謹言慎行，避免站上中日競逐的風口浪尖。

政府採購法修正草案 擬刪3家廠商開標限制

行政院公共工程委員會十一日預告「政府採購法」修正草案，現行一一四條條文，共有五十二條修正、新增或刪除，堪稱大幅翻修。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。