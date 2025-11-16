聽新聞
陸「複合外交」對日施壓 學者：我應避免被當麻煩製造者

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

中日緊張情勢升高，輔大日文系特聘教授何思慎指出，中日接下來可能進入一段冷卻甚至冷凍期，台灣更應謹慎，以免站上中日競爭的第一線。開南大學副校長、日本台灣後援會名譽顧問陳文甲認為，中日緊張凸顯台灣安全與日本利益已高度連動，台灣應強化與美日的戰略溝通，採穩健立場，避免被操作成麻煩製造者。

陳文甲指出，中共高市早苗強調「台灣有事即日本有事」而升高對日施壓，包括發布對日旅遊警訊與宣布在黃海軍演，屬於典型「複合外交」。

陳文甲說，旅遊警訊是中國慣用的低成本報復手段，主要目的為利用民間層面施壓日本政府，製造輿論與經濟層面的衝突感。中共在黃海軍演則是政治與軍事訊號並行，選擇鄰近日本海與東海的戰略海域，意在展現對日本的「反介入與區域拒止」能力，同時警告日本勿在台灣議題超越紅線。中共的一連串行動也具有內政考量，在民族情緒高漲時塑造對外強硬形象，以強化中共政權正當性與強硬性。

何思慎表示，中共選在黃海軍演，距離日本還有一段距離，應不至於造成雙方擦槍走火，是一種表態性、警告性的軍演，現階段還不至於演變成軍事上的挑釁或較量。

何思慎認為，中共祭出旅遊警示，接下來大陸對日本的出團應該就急凍甚至停掉，觀光客減少會對日本整個內需造成一定影響。中共也很清楚，日本首相高市早苗未來在政治上能獲得多少民意支持，外交與安保並不是最主要的民意基礎，因此不願意在經濟上繼續替高市添柴加火。

何思慎說，若中日關係不好，對兩岸關係的穩定絕不是好事。不要以為可以富貴險中求，以為有底氣升高兩岸緊張來測試日本會不會真的出手，這只是把台灣推向中日競爭的最前線，絕非台灣的利益。

陳文甲說，台灣應採取「自助人助」三項因應：強化與美日之戰略溝通、在外交話語上維持穩健立場，避免被中共操作成「挑釁者」與「麻煩製造者」，以及提升自身防衛韌性。

日本 中共 陳文甲 軍演 中日關係 高市早苗 旅遊警示
