勞保撥補法制化 立法院本周排審

經濟日報／ 記者屈彥辰蔡晉宇劉懿萱／台北報導

立法院衛環委員會本周排審「勞工保險條例」修正草案，包含撥補勞保法制化，以及讓勞保從現今「撥補制」，改為政府負最終支付責任，朝野立委都有相關主張。國民黨籍召委廖偉翔表示，目標是本會期完成三讀，藍白已達高度共識，勞動部長洪申翰也持開放態度。

廖偉翔及多位國民黨立委共同提案修正勞保條例第66條、69條。提案說明指出，截至今年6月止，勞保潛藏負債為13兆5,632億元，行政院於公務預算及韌性條例特別預算，合計明年將撥補勞保基金1,300億元；政府七年來各項撥補已挹注勞保基金5,170億元，但卻無法源依據。因此提案修法，明定勞保基金財源包括之後撥補的金額。

為保障廣大勞工退休生計，王鴻薇等也提案修法，將現行規定勞保如有虧損，由中央勞保局撥補的「撥補制」，改為明定勞工保險的財務，由政府負最後支付責任。修正條文施行後，中央主管機關應至少每三年檢討勞保財務。

廖偉翔說，目標就是在本會期完成三讀，且國民黨團和民眾黨團已達成高度共識，兩黨都全力支持「政府負最終支付責任入法」。勞保改革討論多年，勞工權益應該用法律明文保障，而非以「持續研擬」來無限期拖延。

洪申翰對修法方向持開放態度，尊重立院審議結果，承諾政府會負起責任，顯見朝野已有共識。

民眾黨立委林國成說，勞保千萬人投保，只靠政府不定期撥補，始終是頭痛醫頭、腳痛醫腳，他主張將勞保固定撥補與政府最終給付責任入法，他已提案修法，盼政院支持。

民進黨立委蔡易餘、王美惠也有類似提案，主張政府應將提撥一定比例金額法制化，授權主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，確保勞保財務穩健。

學者指出，民進黨政府大砍軍公教退休金後，害怕得罪千萬勞工選票，錯失勞保改革最佳時機；目前撥補已常態化，若不徹底改革勞保，也只是延後破產。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，勞保撥補合計已5,170億，政府不改革勞保，撥補已常態化，法制化的差別不大。政府負最終給付責任，加上撥補，意思是「政府在，勞保不會倒」，但不斷撥補只是延後破產。

