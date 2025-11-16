冷眼集／勞保法制化 朝野政治盤算 慷全民之慨

立法院衛環委員會本周排審勞工保險條例修正草案，修法核心內容是「撥補勞保」法制化，並將勞保從現行的「撥補制」轉為「政府負最終支付責任」，確保未來的勞保支付不因財務黑洞而驟減，讓千萬勞工的退休生活更有保障。然而，勞保撥補並非解決勞保財務問題的最終解方，只是朝野慷全民之慨的政治盤算。

截至今年六月止，勞保潛藏負債為十三兆五六三二億元。撥補勞保法制化與政府負最後支付責任，雖然短期內能安定人心，但背後隱含兩個長期議題。

第一是，勞保財務仍然需要真正的制度改革，不管是費率、支付公式或退休年齡，都遲早要面對。第二是，撥補數字未來可能愈來愈大，勞保財務問題會成為未來執政者的沉重包袱。

國民黨接連在軍公教議題大動作，外界不免質疑，國民黨「只顧軍公教、不顧勞工」。面對龐大政治壓力，藍營推動勞保撥補法制化，有其現實原因，畢竟勞工遠比軍公教人數多，影響層面極大，有助平衡之前被貼上的只顧軍公教的標籤。

民進黨若對勞保撥補法制化樂見其成，也只是怕「阻撓勞工保障」的帽子扣在自己頭上、憂心流失大量勞工選票的政治算計。

然而，早在二○一七年，民進黨政府大動作召開年改國是會議，時任副總統兼召集人陳建仁就曾經強調「年金改革若不及早啟動，勞保基金恐怕撐不久」；如今只見綠營大刀砍軍公教年金，卻不願面對更迫切的勞保破產危機，凸顯民進黨所謂的「改革」，只是柿子挑軟的吃。