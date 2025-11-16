聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／勞保法制化 朝野政治盤算 慷全民之慨

聯合報／ 本報記者屈彥辰

立法院衛環委員會本周排審勞工保險條例修正草案，修法核心內容是「撥補勞保」法制化，並將勞保從現行的「撥補制」轉為「政府負最終支付責任」，確保未來的勞保支付不因財務黑洞而驟減，讓千萬勞工的退休生活更有保障。然而，勞保撥補並非解決勞保財務問題的最終解方，只是朝野慷全民之慨的政治盤算。

截至今年六月止，勞保潛藏負債為十三兆五六三二億元。撥補勞保法制化與政府負最後支付責任，雖然短期內能安定人心，但背後隱含兩個長期議題。

第一是，勞保財務仍然需要真正的制度改革，不管是費率、支付公式或退休年齡，都遲早要面對。第二是，撥補數字未來可能愈來愈大，勞保財務問題會成為未來執政者的沉重包袱。

國民黨接連在軍公教議題大動作，外界不免質疑，國民黨「只顧軍公教、不顧勞工」。面對龐大政治壓力，藍營推動勞保撥補法制化，有其現實原因，畢竟勞工遠比軍公教人數多，影響層面極大，有助平衡之前被貼上的只顧軍公教的標籤。

民進黨若對勞保撥補法制化樂見其成，也只是怕「阻撓勞工保障」的帽子扣在自己頭上、憂心流失大量勞工選票的政治算計。

然而，早在二○一七年，民進黨政府大動作召開年改國是會議，時任副總統兼召集人陳建仁就曾經強調「年金改革若不及早啟動，勞保基金恐怕撐不久」；如今只見綠營大刀砍軍公教年金，卻不願面對更迫切的勞保破產危機，凸顯民進黨所謂的「改革」，只是柿子挑軟的吃。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【即時短評】勞保撥補法制化 朝野慷全民之慨的政治盤算

撥補勞保入法 學者：延後破產 關鍵仍在改革

回應勞工期待！ 勞保撥補法制化下周開審 明年1月內可望三讀

民進黨2026初選登記截止 高雄4搶1、台南妃憲對決

相關新聞

採購法修正草案擬刪3家廠商開標限制 官員揭瑕疵：恐劣幣逐良幣

行政院工程會11日預告「政府採購法」修正草案。其中，有鑑於公共工程流標成常態，草案修法刪除有3家以上合格廠商投標，才能開...

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

中油三接二期工程爆出浮報工程經費爭議，工程會11日預告採購法修正草案，第34條新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦...

中日關係緊張 總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日緊張關係升溫。陸方繼日前對日本採取旅遊限制措施，今起更在周邊區域進行實彈演...

政府採購法修正草案 擬刪3家廠商開標限制

行政院公共工程委員會十一日預告「政府採購法」修正草案，現行一一四條條文，共有五十二條修正、新增或刪除，堪稱大幅翻修。其中...

政府採購法修正草案 機關訪價 擬須公告

工程會十一日預告政府採購法修正草案，新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦公開說明或徵求公告。

公共工程頻流標 地方：應依營造量能 管控建設量

「政府採購法」修正草案擬將首次招標須達三家廠商投標改為一家即可開標，引發是否為特定人開後門的疑慮；熟悉招標制度的地方官員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。