學者：勞保不改革 只是延後破產

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化。學者指出，民進黨政府大砍軍公教退休金後，害怕得罪千萬勞工選票，錯失勞保改革的最佳時機；目前撥補已常態化，若不徹底改革勞保，也只是延後破產。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，民進黨政府大砍軍公教退休金後，害怕得罪千萬勞工選票，一路躲躲閃閃，錯失了勞保改革的最佳時機，勞保財務黑洞愈來愈大，民進黨對不起台灣人民，更對不起後代子孫。

張元祥說，將勞保現行撥補制，改為政府負最終支付責任，宣示意義大於實質意義，治標不治本，無助解決勞保財務大黑洞。勞保改革並非鐵板一塊，「多繳、延退、少領」是勞保改革的三大關鍵，最抗拒的仍是「少領」，勞保能否健康永續的發展，關鍵仍在台灣能否出現具有「被討厭勇氣」的政治家。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，勞保撥補合計已五一七○億，政府不改革勞保，撥補已常態化，法制化的差別不大。政府負最終給付責任，加上撥補，意思是「政府在，勞保不會倒」，但不斷撥補只是延後破產。他認為，應等勞動部提出勞保改革方案與期程後，再進行勞保修法。

黃耀輝建議，要將高薪者投保薪資拉高，遞減高薪者的所得替代率，讓高薪者的所得替代率比低薪者的所得替代率低，等於高薪勞工繳納保費來幫助低薪勞工。拉高給付，改善勞保財務，勞保虧損就會減少。此外，新進勞工參考公教改革，參加新的退撫制度「確定提撥制」，勞保財務就不會有問題。