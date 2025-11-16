聽新聞
0:00 / 0:00

學者：勞保不改革 只是延後破產

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化。學者指出，民進黨政府大砍軍公教退休金後，害怕得罪千萬勞工選票，錯失勞保改革的最佳時機；目前撥補已常態化，若不徹底改革勞保，也只是延後破產。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，民進黨政府大砍軍公教退休金後，害怕得罪千萬勞工選票，一路躲躲閃閃，錯失了勞保改革的最佳時機，勞保財務黑洞愈來愈大，民進黨對不起台灣人民，更對不起後代子孫。

張元祥說，將勞保現行撥補制，改為政府負最終支付責任，宣示意義大於實質意義，治標不治本，無助解決勞保財務大黑洞。勞保改革並非鐵板一塊，「多繳、延退、少領」是勞保改革的三大關鍵，最抗拒的仍是「少領」，勞保能否健康永續的發展，關鍵仍在台灣能否出現具有「被討厭勇氣」的政治家。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，勞保撥補合計已五一七○億，政府不改革勞保，撥補已常態化，法制化的差別不大。政府負最終給付責任，加上撥補，意思是「政府在，勞保不會倒」，但不斷撥補只是延後破產。他認為，應等勞動部提出勞保改革方案與期程後，再進行勞保修法。

黃耀輝建議，要將高薪者投保薪資拉高，遞減高薪者的所得替代率，讓高薪者的所得替代率比低薪者的所得替代率低，等於高薪勞工繳納保費來幫助低薪勞工。拉高給付，改善勞保財務，勞保虧損就會減少。此外，新進勞工參考公教改革，參加新的退撫制度「確定提撥制」，勞保財務就不會有問題。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【即時短評】勞保撥補法制化 朝野慷全民之慨的政治盤算

撥補勞保入法 學者：延後破產 關鍵仍在改革

回應勞工期待！ 勞保撥補法制化下周開審 明年1月內可望三讀

民進黨下屆彰化縣議員提名24席 為縣長選舉「母雞帶小雞」布局

相關新聞

採購法修正草案擬刪3家廠商開標限制 官員揭瑕疵：恐劣幣逐良幣

行政院工程會11日預告「政府採購法」修正草案。其中，有鑑於公共工程流標成常態，草案修法刪除有3家以上合格廠商投標，才能開...

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

中油三接二期工程爆出浮報工程經費爭議，工程會11日預告採購法修正草案，第34條新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦...

中日關係緊張 總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日緊張關係升溫。陸方繼日前對日本採取旅遊限制措施，今起更在周邊區域進行實彈演...

政府採購法修正草案 擬刪3家廠商開標限制

行政院公共工程委員會十一日預告「政府採購法」修正草案，現行一一四條條文，共有五十二條修正、新增或刪除，堪稱大幅翻修。其中...

政府採購法修正草案 機關訪價 擬須公告

工程會十一日預告政府採購法修正草案，新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦公開說明或徵求公告。

公共工程頻流標 地方：應依營造量能 管控建設量

「政府採購法」修正草案擬將首次招標須達三家廠商投標改為一家即可開標，引發是否為特定人開後門的疑慮；熟悉招標制度的地方官員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。