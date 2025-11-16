聽新聞
0:00 / 0:00

公共工程頻流標 地方：應依營造量能 管控建設量

聯合報／ 記者鄭朝陽楊正海／台北報導
因匡列預算不足而多次流標的案例，近年最有名的是淡江大橋新建工程，第三標主橋段工程曾流標七次。本報資料照片
因匡列預算不足而多次流標的案例，近年最有名的是淡江大橋新建工程，第三標主橋段工程曾流標七次。本報資料照片

「政府採購法」修正草案擬將首次招標須達三家廠商投標改為一家即可開標，引發是否為特定人開後門的疑慮；熟悉招標制度的地方官員說，不論一家或三家，想作弊的方法多的是，如果不從源頭控管每年公共工程的建設量能，哄抬價格、不斷流標的無限循環難終止；若完成修法，壓力最大的是第一線辦招標案的公務員，忠告是開標前善用廉政平台參與招標，確保公開透明。

北市府官員指出，公共工程流標成常態，修法草案改為一家廠商即可投標，與現行須三家以上才能投標的規定各有利弊，目前缺工缺料、物價波動大，若不必等三家投標，等標時間短，有利於招標效率。但若只有一家來，第一次投標就決標，若讓二、三流廠商標走，工程品質堪憂。

「刑法訂再嚴，還是有人殺人、搶劫。」北部縣市工程首長說，制度不同各有好壞，其實任何工程招標都是存乎一心，想作弊方法就很多，制度防來防去也說不準；好比之前規定審查標案的評審委員名單必須保密，現在又規定必須公開揭露，展現公開透明，但這也給投標廠商私下遊說、甚至暗通款曲的機會，很難評判好壞。

該首長說，公共工程防弊要從源頭量能控管做起，例如之前推出前瞻建設計畫，公共工程建設量大爆發，加上台積電等電子廠回台擴廠，除掀起搶工、營建物料漲價風潮，台灣能做大型公共工程的營造廠就是那幾家，「大家都吃撐了，工程還一大堆等著標，當然陷入一再流標的死循環」。

他表示，行政院要根據國內營造業量能，精準掌控建設量，否則除了重蹈一再流標覆轍，也推高公共工程的採購價格，浪費民脂民膏。

工程會修法打算降首次招標廠商家數門檻，該首長說，關鍵是工程主辦機關能否根據工程特性，善用現有的招標與決標模式，讓工程總價落在合理範圍內，這需要長期訓練和經驗傳承；而第一線承辦公務員的壓力相對大，要有效防弊、減壓，可比照北部縣市作法，在開標前的討論過程就讓廉政平台參與，除能提醒招標陷阱與風險，也有透明監督機制。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

桃園交通事故防制見效 警方啟動跨單位115處現地會勘

鹿陶洋楠西江家古厝環境改善完工 重現百年老聚落風華

台中東豐自行車綠廊啟動改善工程 著重3.8至4公里路段分流

相關新聞

採購法修正草案擬刪3家廠商開標限制 官員揭瑕疵：恐劣幣逐良幣

行政院工程會11日預告「政府採購法」修正草案。其中，有鑑於公共工程流標成常態，草案修法刪除有3家以上合格廠商投標，才能開...

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

中油三接二期工程爆出浮報工程經費爭議，工程會11日預告採購法修正草案，第34條新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦...

中日關係緊張 總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日緊張關係升溫。陸方繼日前對日本採取旅遊限制措施，今起更在周邊區域進行實彈演...

政府採購法修正草案 擬刪3家廠商開標限制

行政院公共工程委員會十一日預告「政府採購法」修正草案，現行一一四條條文，共有五十二條修正、新增或刪除，堪稱大幅翻修。其中...

政府採購法修正草案 機關訪價 擬須公告

工程會十一日預告政府採購法修正草案，新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦公開說明或徵求公告。

公共工程頻流標 地方：應依營造量能 管控建設量

「政府採購法」修正草案擬將首次招標須達三家廠商投標改為一家即可開標，引發是否為特定人開後門的疑慮；熟悉招標制度的地方官員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。