公共工程頻流標 地方：應依營造量能 管控建設量

「政府採購法」修正草案擬將首次招標須達三家廠商投標改為一家即可開標，引發是否為特定人開後門的疑慮；熟悉招標制度的地方官員說，不論一家或三家，想作弊的方法多的是，如果不從源頭控管每年公共工程的建設量能，哄抬價格、不斷流標的無限循環難終止；若完成修法，壓力最大的是第一線辦招標案的公務員，忠告是開標前善用廉政平台參與招標，確保公開透明。

北市府官員指出，公共工程流標成常態，修法草案改為一家廠商即可投標，與現行須三家以上才能投標的規定各有利弊，目前缺工缺料、物價波動大，若不必等三家投標，等標時間短，有利於招標效率。但若只有一家來，第一次投標就決標，若讓二、三流廠商標走，工程品質堪憂。

「刑法訂再嚴，還是有人殺人、搶劫。」北部縣市工程首長說，制度不同各有好壞，其實任何工程招標都是存乎一心，想作弊方法就很多，制度防來防去也說不準；好比之前規定審查標案的評審委員名單必須保密，現在又規定必須公開揭露，展現公開透明，但這也給投標廠商私下遊說、甚至暗通款曲的機會，很難評判好壞。

該首長說，公共工程防弊要從源頭量能控管做起，例如之前推出前瞻建設計畫，公共工程建設量大爆發，加上台積電等電子廠回台擴廠，除掀起搶工、營建物料漲價風潮，台灣能做大型公共工程的營造廠就是那幾家，「大家都吃撐了，工程還一大堆等著標，當然陷入一再流標的死循環」。

他表示，行政院要根據國內營造業量能，精準掌控建設量，否則除了重蹈一再流標覆轍，也推高公共工程的採購價格，浪費民脂民膏。

工程會修法打算降首次招標廠商家數門檻，該首長說，關鍵是工程主辦機關能否根據工程特性，善用現有的招標與決標模式，讓工程總價落在合理範圍內，這需要長期訓練和經驗傳承；而第一線承辦公務員的壓力相對大，要有效防弊、減壓，可比照北部縣市作法，在開標前的討論過程就讓廉政平台參與，除能提醒招標陷阱與風險，也有透明監督機制。