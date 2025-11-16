聽新聞
0:00 / 0:00
政府採購法修正草案 機關訪價 擬須公告
工程會十一日預告政府採購法修正草案，新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦公開說明或徵求公告。
民眾黨立委林國成表示，採購法修法，新增機關訪價需公開說明或徵求公告，反凸顯現行法規沒有規範，導致機關可能鑽法規漏洞浮報預算。
根據採購法修正草案提案說明，實務上機關招標前多有訪價、訪規格或請廠商提供參考資料，為避免洩露招標文件而觸法，新增機關訪價或徵求廠商提供資料者，應辦理公開說明或徵求公告；未經公告的招標文件則仍須保密。
此外，現行法規需一審有罪判決才能停權，草案修正提前至經檢察官起訴、聲請簡易判決處刑，或緩起訴處分確定，阻止違法廠商在法院審判期間，繼續參與政府採購。
而涉及國家安全或機密採購，如透過公告招標程序，恐影響國家安全或洩漏保密資訊，草案也增訂，經上級機關認定不採公開招標，比如關鍵基礎設施採購，經選擇性招標篩選資格後，後續邀標才會提供敏感資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言