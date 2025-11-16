政府採購法修正草案 機關訪價 擬須公告

工程會十一日預告政府採購法修正草案，新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦公開說明或徵求公告。

民眾黨立委林國成表示，採購法修法，新增機關訪價需公開說明或徵求公告，反凸顯現行法規沒有規範，導致機關可能鑽法規漏洞浮報預算。

根據採購法修正草案提案說明，實務上機關招標前多有訪價、訪規格或請廠商提供參考資料，為避免洩露招標文件而觸法，新增機關訪價或徵求廠商提供資料者，應辦理公開說明或徵求公告；未經公告的招標文件則仍須保密。

此外，現行法規需一審有罪判決才能停權，草案修正提前至經檢察官起訴、聲請簡易判決處刑，或緩起訴處分確定，阻止違法廠商在法院審判期間，繼續參與政府採購。

而涉及國家安全或機密採購，如透過公告招標程序，恐影響國家安全或洩漏保密資訊，草案也增訂，經上級機關認定不採公開招標，比如關鍵基礎設施採購，經選擇性招標篩選資格後，後續邀標才會提供敏感資訊。