政府採購法修正草案 擬刪3家廠商開標限制

行政院公共工程委員會十一日預告「政府採購法」修正草案，現行一一四條條文，共有五十二條修正、新增或刪除，堪稱大幅翻修。其中，有鑑於公共工程流標成常態，草案刪除三家以上合格廠商投標，才能開標限制，並新增機關需每年預算通過後，公告年度採購計畫、招標文件公開閱覽、延長等標期等三項配套，避免競爭不足疑慮。

對此，工總理事長潘俊榮直言「這樣搞恐有弊病」，只要一家廠商與機關雙方講好，就能開標決標，長此以往有後遺症，上市公司有上下其手的空間，從採購角度來是不太好。潘俊榮說，採購法刪三家廠商限制，工程會應再多慎重考慮，若是最有利標刪除三家投標限制的話，還可以接受。

據草案提案，過去招標僅有現場領標及投標，資訊並非透明，廠商容易一致抬高或壓低報價，衍生圍標不法行為，但現行電子化招標，資訊相對透明，三家限制反而成為偏遠地區，或專業性標案頻流標原因，二○二三年、二○二四年平均每年第一次招標五萬五一九七件中，決標率僅三成，因此修法提高採購效率。

此外，第一次招標須達三家廠商投標，始得開標規定，也引發廠商觸法的疑慮，截至十月五日為止，在一九四五件停權廠商中有三成七的比率，是因廠商為湊三家投標而違規。

但為避免刪除三家廠商限制，引發競爭不足疑慮，工程會也提出配套措施，包括機關需每年預算通過後，公告一定金額以上的年度採購計畫、採購案招標文件應公開閱覽、適度延長等標期。

國民黨立委黃健豪說，三家招標限制是為防弊、私相授受，透過特定規格綁標，如今工程會提出刪除三家招標規定，解決長期流標現象，但工程會預告修正草案前，稱開過座談會詢問業界意見，卻沒提供會議紀錄；黃健豪認為，工程會要多方汲取各界意見，讓業界相信草案是公平的，才能改善公共工程招標。

國民黨立委洪孟楷表示，取消三家以上投標後，是否衍生一家投標即得標大增，導致弊案產生，需有防弊及配套措施；再者修法重點應著重解決，被黑名單廠商借殼重新投標，形成惡質的廠商低價搶標。

有官員透露，就算受限於現行法規，無法第一次開標就決標，小型標案僅慢半個月、大型標案慢一個月，幾億標案也頂多晚一個半月決標，一旦刪除三家廠商限制，恐劣幣逐良幣，讓二流三流廠商第一次投標就決標。且草案提到的配套措施「影響有限」，廠商變成搶標心態，若得標廠商發現無法消化這麼多案子，又再轉包給下游廠商，市場恐變得更混亂。

工程會回應，目前仍在徵詢各界意見階段，盼各界提供具體可行意見，納入修法參考，蒐整意見完成後，將召開跨領域座談會。