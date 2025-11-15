追思會與柯文哲黃國昌同場 鄭麗文：已聯繫很快會見面

快訊

中央社／ 台北15日電
國民黨主席鄭麗文。歐新社
國民黨主席鄭麗文。歐新社

國民黨主席鄭麗文今天出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，首次與民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲同場。鄭麗文表示，今天見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。

新任國民黨主席鄭麗文已於11月1日上任，面對2026地方選舉，各方都在關注藍白合發展，以及鄭麗文何時與台灣民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲等人見面。

根據TVBS今天報導，鄭麗文、黃國昌、柯文哲今天不約而同出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，而國民黨副主席蕭旭岑、台北市長蔣萬安、副市長李四川、基隆市長謝國樑及國民黨立委羅智強等人都到場追思。

面對媒體詢問藍白何時見面，柯文哲、黃國昌都以今天場合不適合為由，未有進一步回答。鄭麗文則受訪表示，今天在現場見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。

對於國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭先後前往中國大陸，並拜會國台辦主任宋濤，鄭麗文指出，進行國共的交流、對話、促進兩岸和平，不只符合全體台灣人利益，也符合整個國際社會期待，國民黨希望努力邁向和平，避免戰爭。

針對日前鄭麗文出席白色恐怖追思活動，被質疑追思對象包括當年共諜。蕭旭岑表示，他認為黨內應該沒有什麼聲音，因為鄭麗文是跨出和解的一大步，且過去前總統馬英九以及許多民進黨重要人士都有去秋祭，而在國家人權名單，吳石被列為714位，這是民進黨制定的。

鄭麗文 柯文哲 黃國昌 國民黨 民眾黨
