台印智庫簽MOU 盼有效應對中共政策

台灣與印度智庫在印度新德里簽署合作備忘錄（MOU），將強化合作，期待在雙方合作下，更有效地因應中國作為，並努力促使中方調整政策，使其不再過於強勢。

台灣智庫「台灣南亞研究協會」與印度智庫「中國分析及策略中心」（CCAS）在駐印度代表處科技組組長楊龍杰、秘書張雅惠及多名台灣學者見證下簽署MOU。

台灣南亞研究協會理事長唐維敏告訴中央社記者，這次雙方簽署MOU，最重要的目的是強化合作關係，希望未來在學術交流和雙方研究計畫上，有更多於不同面向上的合作，也希望將來有更多人員互訪。

中國分析及策略中心主任拉納德（JayadevaRanade）表示，簽署這份MOU是一大躍進。「它有助我們更了解彼此、幫助我們解決雙邊關係出現的問題。我們可以討論並嘗試與各自的政府及有關部門共同努力，解決這些問題。」

拉納德說：「從我們的角度來看，另一個同樣重要的面向是了解中華人民共和國，也就是中國大陸。正如同你所知道的，中國對我們（指印度）、對貴國（指台灣），對越南、日本等國採取的政策總是咄咄逼人，我們不希望這種情況繼續下去。」

拉納德認為，交換彼此對中國現況的想法、評估與觀點，有助於台印雙方更有效地應對中國領導階層的作為，並努力促使他們調整政策，使其不再過於強勢，更為務實與包容。

台印智庫簽署MOU前，輔仁大學影像傳播學系副教授兼系主任唐維敏、國立清華大學通識教育中心副教授方天賜、國立屏東科技大學食品科學系（所）教授陳和賢、國立中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、國立中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授兼所長蔡育岱、國立政治大學國家發展研究所副教授魏玫娟等學者，於印度瓦拉納西（Varanasi）參加第3屆台灣-印度人文與社會科學雙邊工作會議，駐印度代表陳牧民獲邀致詞。