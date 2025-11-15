中日緊張升高 學者提「自助人助」三招因應：台應避免成麻煩製造者

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言，引發中日外交關係震盪。美聯社
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言，引發中日外交關係震盪。美聯社

中國大陸針對日本首相高市早苗對於台海的發言，除了發布旅遊警示外，更宣布將在黃海進行軍演。開南大學副校長、日本台灣後援會名譽顧問陳文甲表示，中日緊張凸顯台灣安全與日本利益已高度連動，他認為台灣應採取「自助人助」等三項因應，強化與美日的戰略溝通，但也應採穩健立場，避免被操作成麻煩製造者。

陳文甲解讀，針對中共因高市早苗首相強調「台灣有事即日本有事」而升高對日施壓，包括發布對日旅遊警訊與宣布在黃海軍演，屬於典型「複合外交」。首先，旅遊警訊是中國慣用的低成本報復手段，主要目的為利用民間層面施壓日本政府，製造輿論與經濟層面的衝突感。其次，中共在黃海軍演則是政治與軍事訊號並行，選擇鄰近日本海與東海的戰略海域，意在展現對日本的「反介入與區域拒止」能力，同時警告日本勿在台灣議題超越紅線。最後，中共的一連串行動也具有內政考量，在民族情緒高漲時塑造對外強硬形象，以強化中共政權正當性與強硬性。

陳文甲認為，對台灣而言，這次中日緊張雖增加東亞情勢的不確定性，但也突顯台灣安全已與日本利益高度連動。所以台灣應採取「自助人助」等三項因應：一是強化與美日之戰略溝通，尤其是灰色地帶威脅、海上安全與情報共享等方面，應建立更具體合作；二是在外交話語上維持穩健立場，避免被中共操作成「挑釁者」與「麻煩製造者」，並爭取國際社會理解台海和平的重要性；三是提升自身防衛韌性，包括海空監測、民防與關鍵基礎設施保護，使台灣在區域局勢動盪時仍具自我維持能力。

日本 中共 高市早苗 台海 陳文甲
