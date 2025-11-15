關係搞壞？中日緊張情勢升高 何思慎籲台灣謹慎：勿成競爭的棋子

中國大陸針對日本首相高市早苗對於台海的發言，除了發布旅遊警示外，更宣布將在黃海進行軍演。輔大日文系特聘教授何思慎指出，日中接下來可能進入一段冷卻甚至冷凍期。不過他也提醒台灣方面更應該小心謹慎，以免站上中日競爭的第一線，變成棋子。

何思慎分析，中共選在黃海軍演，距離日本還有一段距離，應該不至於造成雙方擦槍走火，應該就是一種表態性、警告性的軍演，中共現階段還不至於演變成軍事上的挑釁或較量。

他認為，中共祭出旅遊警示，算是比較聰明的一步。過去一年日本曾因疫情過後大量觀光客而有觀光公害的議題，加上外來移民、移工引發負面情緒，這也是高市早苗這類政治人物竄起的因素之一，中共這番動作背後表達了相當多的政治語言。

其次，中共採取旅遊警示而非悍然切斷觀光客赴日，免於被日本或其他國家擴大指責中共採取經濟或政策手段來施壓日本，但接下來中國大陸對日本的出團應該就急凍甚至停掉。尤其接下來是日本賞楓、年底和中國春節等一連串旅遊旺季，觀光客減少當然會對日本整個內需造成一定影響。

何思慎說，中共也很清楚，高市早苗未來在政治上能獲得多少民意支持，外交與安保並不是最主要的民意基礎，因此不願意在經濟上繼續替高市添柴加火。

何思慎估計，中日兩國過去一段時間為了因應川普，彼此之間互為工具，促成雙方過去一段時間的關係改善，如今美中關係在川習會後形成階段性穩定，中國大陸對於高市早苗不再投鼠忌器，反應上自然比較強硬。接下來就看中日韓峰會會不會召開，不過中日之間恐怕會有一段冷卻期甚至是冷凍期。

何思慎提醒，我方不要以為「中日關係搞壞了，那我們就有底氣」，若認為高市所謂「台灣有事」的發言，就等於會介入台灣，那這樣的解讀距離日本在整個安保法的設定恐怕還有一段距離。

他強調，當東亞國際政治面臨一種新的結構性改變時，台灣還是應該小心因應，特別是若中日關係不好，對兩岸關係的穩定絕對也不是好事，所以不要以為可以富貴險中求，以為有底氣升高兩岸緊張來測試日本會不會真的出手，這只是把台灣推向中日競爭的最前線，那絕對不是台灣的利益。