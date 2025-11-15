採購法修正草案擬刪3家廠商開標限制 官員揭瑕疵：恐劣幣逐良幣

行政院工程會11日預告「政府採購法」修正草案。其中，有鑑於公共工程流標成常態，草案修法刪除有3家以上合格廠商投標，才能開標限制，並提3項配套，避免引發競爭不足疑慮。工總憂心，長此以往有後遺症，盼工程會再多慎重考慮。

工程會預告修正採購法第48條，刪除3家以上合格廠商投標規定。為避免刪除家數限制引發競爭不足疑慮，工程會提出配套措施，包括機關需每年預算通過後，公告一定金額以上的年度採購計畫、採購案招標文件應公開閱覽、適度延長等標期等。

「這樣搞恐有弊病。」工總理事長、工信集團總裁潘俊榮憂心，只要一家廠商與機關雙方講好，就能開標決標，長此以往有後遺症，上市公司有上下其手的空間，從採購角度來是不太好。潘俊榮說，採購法刪3家廠商限制，工程會再多慎重考慮一下，若是最有利標刪除3家投標限制的話，還可以接受。

有官員透露，若標案預算、工期符合廠商期待，機關提早作業時，是1家還是3家廠商投標影響不大，就算受限於法規，無法第一次開標就決標，小型標案僅慢半個月、大型標案慢1個月，就算是幾億標案也頂多晚1個半月決標，一旦刪除3家廠商限制，恐劣幣逐良幣，讓二流三流廠商第一次投標就決標。

該人士也認為，草案提到的配套措施「影響有限」，且廠商第一標無法觀望，變成搶標心態，但得標廠商發現無法消化這麼多案子，又再轉包給下游廠商，市場恐變得更混亂。

國民黨立委黃健豪說，工程會提出刪除3家招標規定，目的是解決現在長期流標現象，但當初3家招標限制，是為了防弊、私相授受，避免透過特定規格綁標；此外，工程會預告修正草案前，開過數次座談會詢問業界意見，各界意見反應多，工程會卻沒提供會議紀錄，僅輕描淡寫說問題不大。

黃健豪認為，這次草案預告期間，工程會要多方汲取各界意見，讓業界相信草案是公平的，才能改善公共工程招標。