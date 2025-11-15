快訊

錄影為歐台會年會致詞 賴總統：台海和平穩定是世界安全必要元素

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統15日以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞。圖／擷取自總統府YouTube
賴清德總統15日以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞。圖／擷取自總統府YouTube

賴清德總統今天以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，他表示，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅；我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。

賴總統表示，歐台會每年舉辦年會活動來聯絡旅歐的台灣鄉親情誼、串聯各國政要，進而發揮影響力。今年年會的主題是「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，藉由觀賞紀錄片和專題演講，讓與會者能夠更加認識台灣豐富多元的文化，以及文化如何串起台灣與各國的連結，深化彼此的互動交流。

賴總統說，在座許多國際友人以及歐洲議會的代表都曾經來台訪問，親自見證了台灣的自由民主發展，而除了共享的普世價值，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

他指出，當前，台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾；此外，人工智慧的興起，更對產業、供應鏈以及政府監管帶來全新的挑戰。

賴總統說，台灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，來保護我們珍視的日常生活。我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。同時，我們將以堅實的經濟實力和科技力量，跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴總統說，台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。尤其，這個月副總統蕭美琴應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達台灣的民主心聲，也代表著台歐關係更進一步。藉這個機會，他要特別感謝歐洲各界友人的支持。

賴總統表示，台歐關係的發展除了駐外同仁與國際友人的努力，還有在座僑胞朋友的付出。大家都是最佳的國民大使，都為了台灣在國際上努力不懈，奮鬥向前。

台海 賴清德 歐洲議會 國防
