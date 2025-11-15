「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中油三接觀塘港。聯合報系資料照
中油三接二期工程爆出浮報工程經費爭議，工程會11日預告採購法修正草案，第34條新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦公開說明或徵求公告。民眾黨立委林國成說，現行法規沒有規範，導致機關用法規漏洞，浮報經費是瑕疵。

中油三接二期外推防波堤工程，業界原先預估94億可完成，廠商提出122億，卻遭爆中油高層明示廠商「報價太低」，還聲稱中油最不缺錢，因此業者一路加到150億、220億，最終報價256億中油砍3億，以253億決標，比起業界最初估計相差近160億，引發浮報經費爭議。

工程會採購法修正草案提案說明，實務上機關招標前多有訪價、訪規格或請廠商提供參考資料，為避免洩露招標文件而觸法，新增機關訪價或徵求廠商提供資料者，應辦理公開說明或徵求公告；未經公告的招標文件則仍須保密。

民眾黨立委林國成說，工程會採購法修正草案中，新增機關訪價需公開說明或徵求公告，是因為現行法規沒有規範，導致機關用法規漏洞加價成瑕疵。林國成指出，工程會主委陳金德備詢時承諾，工程會將針對中油成立調查小組，並2個月內供調查結果，訪價規定也應修改。

國民黨立委洪孟楷說，中油三接二期工程經費從94億暴增至253億，工程會應該主動釐清，中油雖澄清「沒這回事」，但該案是全國矚目的公共工程，應該接受最嚴格檢驗，若有不法，一定支持檢調徹查、毋枉毋縱。

洪孟楷曾問陳金德，中油三接二期工程經費暴增2倍多合理嗎？對此，陳金德回應，他們會再了解，經費增加是否跟物價或設計有關，畢竟原來工程是在岸上，現在被往外推將近1公里，經費一定會增加。

中油 三接 林國成
