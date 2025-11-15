聽新聞
中日關係緊張 總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者
日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日緊張關係升溫。陸方繼日前對日本採取旅遊限制措施，今起更在周邊區域進行實彈演習。總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。
郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。
