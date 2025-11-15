快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

中日關係緊張 總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。總統府發言人郭雅慧表示，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。聯合報系資料照
日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。總統府發言人郭雅慧表示，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。聯合報系資料照

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日緊張關係升溫。陸方繼日前對日本採取旅遊限制措施，今起更在周邊區域進行實彈演習。總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

日本 總統府發言人 北京 郭雅慧
相關新聞

回應勞工期待！ 勞保撥補法制化下周開審 明年1月內可望三讀

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，包含撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終支付...

撥補勞保入法 學者：延後破產 關鍵仍在改革

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負...

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

中油三接二期工程爆出浮報工程經費爭議，工程會11日預告採購法修正草案，第34條新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦...

中日關係緊張 總統府：盼中國勿成國際社會麻煩製造者

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日緊張關係升溫。陸方繼日前對日本採取旅遊限制措施，今起更在周邊區域進行實彈演...

政院預告採購法大翻修 工程會提3配套刪3家廠商開標門檻

行政院工程會11日預告大幅翻修「政府採購法」，現行共114條條文，一共修正、新增或刪除達52條。其中，有鑑於公共工程流標...

【即時短評】勞保撥補法制化 朝野慷全民之慨的政治盤算

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，國民黨立委主提的版本，核心就是將政府「撥補勞保」法制化，並將勞保從現行...

